Kolumn: Den “vulgära” konstens plats i finrummet

Är det min sunkiga kultursyn som Cardi B kysser farväl?

I början av februari släppte den amerikanska rapparen Cardi B sin senaste singel sedan megahiten WAP med Megan Thee Stallion i fjol.

Den nya singeln heter Up och musikvideon inleds med att Cardi B – iklädd helsvarta kläder och höga stilettklackar – står ovanpå en död kropp som ligger i en öppen kista vid en begravningsplats. I den supersexuella videon hånglar Cardi B med sina dansare, har Barbiehuvuden i håret och visar upp sin vibrator.

På gravstenen står det “RIP 2020”.

Visst kan man tolka bildspråket som ett i mängden av memes om att året 2020 hellre hade kunnat ta slut innan det ens började (på grund av Coronapandemin och annat).

Men när Cardi B kysser 2020-kroppen farväl kan jag inte låta bli att tänka att det också kanske är min föråldrade kultursyn hon säger adjö till.

Den amerikanska rapparen Cardi B är aktuell med nya singeln och musikvideon "Up". Cardi B ligger ovanpå en man och dricker ett glas bubbel, iklädd genomskinligt plast. Bild: Backgrid London LTD

“He got a beard, well, I’m tryna wet it”

Jag minns hur chockad jag blev när jag fick höra att Pitchfork – ett av världens mest ansedda musikmedium – och musiktidningen Rolling Stone utsåg WAP till årets låt i fjol.

Om man inte har hört WAP (för övrigt en akronym för Wet Ass Pussy) har man kämpat riktigt bra. Låten har spelats överallt, främst på Tiktok och internet, men också i radion.

Jag chockades över att en så mainstream låt utsågs till årets bästa av så kreddiga kulturforum. Men framförallt slog det mig hur brett genomslag den utmanande – “vulgära” – konsten kan få.

He got some money, then that's where I'm headed / Pussy A1, just like his credit / He got a beard, well, I'm tryna wet it / I let him taste it, now he diabetic / I don't wanna spit, I wanna gulp I wanna gag, I wanna choke / I want you to touch that lil' dangly thing / That swing in the back of my throat

Ju mer jag har lyssnat på Cardi B desto mer känner jag att det är just den här typen av stökig och humoristisk kultur vi behöver nu.

Den snuskigaste låten någonsin

Alyssa Rosenberg skriver det bra i Washington Post i augusti i fjol: WAP är en genomsnuskig låt och vi behöver mer sådan kultur.

Rosenberg menar att texten och musikvideon till WAP är något av det snuskigaste som någonsin har gjorts inom den amerikanska popkulturen.

Cardi B:s singel “Bodak Yellow” blev en megahit år 2017. Cardi B hånglar med två andra kvinnor, bild från musikvideon till låten "Up". Bild: Backgrid London LTD

Och att det därför också ska sägas att låten varken är barnvänlig eller så att säga boomervänlig. Men som Rosenberg sammanfattar:

Ärligt talat, vi skulle må bra av mer kultur som inte är passande för alla.

När jag lyssnar på Cardi B känner jag hur trött jag är på att det känns som att det bara är familjevänliga superhjältefilmer och tv-serier från Marvel-varumärket som produceras nuförtiden.

Eller hur pytt jag är på de ännu ofarligare nostalgiska bearbetningarna av Disneyfilmer som kablas ut på löpande band.

Det finns säkert fler exempel man kan lyfta här. Och så klart görs det också mycket okonventionell konst som både utmanar och provocerar.

Men jag kan inte vara ensam om att känna mig i stort behov av utmaning, stimulans och överraskningar efter ett år av att sitta hemma i lägenheten och titta på samma Netflixserier som alla andra.

RIP 2020 En svartklädd Cardi B sitter bredvid en grå kropp i en öppen kista vid en begravningsplats. Bild: Backgrid London LTD

Konst som väcker anstöt

Rosenberg konstaterar i sin krönika att det är skrämmande att inse att människor i olika åldrar förväntas njuta av samma saker.

Så funkar inte livet, inte konsten, eller vi människor.

... det som verkligen är viktigt kan man syssla med på sin fritid. Hemma. Helst bakom fördragna gardiner. ― Andres Lokko

Konsten och kulturen är viktig för oss människor att gå till för att få gehör för våra innersta känslor, tankar och begär. En person i åldrarna mellan 15-25 har rätt säkert andra behov än en person som är mellan 45-55.

Konsten ska få vara utmanande, väcka anstöt, skapa nya tankar och idéer.

Jag läste nyligen samlingsvolymen Andres Lokko: 2010-2019 med den den svenska kritikern och musikexperten Andres Lokkos krönikor från tiotalet. I sina samtidskommenterande krönikor finns det en poäng jag märker att han återvänder till under hela decenniet.

Konst bakom fördragna gardiner

Så här skriver Lokko i en krönika från 2010:

Jag tänkte ofta på innebörden av 1990-talets eviga mantra om att vi skulle ta “popkulturen på allvar” och hur det i slutändan inte längre alls handlade om just det. Att ta popkulturen på allvar utvecklades i stället till en uppgiven acceptans av att vi måste ge folk precis vad de vill ha och det folk vill ha måste jag som kritiker visst ta på största allvar. Medan det som verkligen är viktigt kan man syssla med på sin fritid. Hemma. Helst bakom fördragna gardiner.

Jag blev ju själv förvånad över att något så snuskigt – och enligt många rentav “vulgärt” – som WAP kunde bli vald till årets låt. Ändå gillar jag Lokkos princip: konst som Wet Ass Pussy ska inte endast avnjutas bakom fördragna gardiner, så att säga.

Cardi B slog igenom som reality-tv-stjärna i serien "Love & Hip Hop: New York" år 2015. Porträttbild av Cardi B, från musikvideon till låten "Up". Huvuden från Barbiedockor hänger i Cardi B:s lockiga hår. Bild: Backgrid London LTD

Att jag tidigare inte har förstått mig på Cardi B tänker jag att också har med hennes bakgrund att göra.

Den 28-åriga rapparen, uppvuxen i södra Bronx i New York, hoppade av college och jobbade som strippa i några år.

Hon har synts i reklamer för sexleksaker och slog igenom på bred front 2015 när hon blev reality-tv-stjärna i serien Love & Hip Hop: New York. Efter det blev hon ett stort namn på sociala medierna Vine, Instagram och senare också Tiktok.

Det är inte precis dagligen som Cardi B:s konstformer blir recenserade på etablerade kultursidor. Men, som Lokko så punkfilosofiskt hänvisar till Viv Albertine, före detta medlem i punkbandet Slits, i en krönika:

Art by the ruling class will change nothing.

The Beatles vulgära frisyrer

Det ska sägas att Cardi B samtidigt är långt ifrån först att göra uppror och väcka anstöt inom kulturhistorien.

Andy Warhol slog igenom på 1960-talet med popkonst där han kombinerade kommers och konst under en tid när det ansågs alldeles vulgärt att tala om pengar på det viset.

Är Cardi B vår tids The Beatles? Cardi B i vita kläder med blå himmel som bakgrund, från musikvideon till låten "Up". Bild: Backgrid London LTD

Under samma decennium kom också The Beatles att förändra rocken och musikhistorien med bland annat drogliberala texter och “vulgära” frisyrer.

Många fler och mindre klyschiga exempel finns. Kanske finns det ändå orsak att fråga om inte WAP är vår tids Lucy in the sky with diamonds?

Med sina topplistor visar Pitchfork och Rolling Stone att de ser storhet i hennes utmanande konst, har jag varit för generad för att förstå det?

Art by the ruling class will change nothing. ― Viv Albertine

Hyllar fulkulturen

Andres Lokko träffar mig rakt i nyllet i en krönika från 2017:

... när akademiker och pluggisar alltmer betraktas som automatiskt intellektuella tar rocken och konsten skada.

När Lokko skriver “rocken” här menar han allt från techno och blues till Cardi B. Han fortsätter:

Det blir helt enkelt tråkigt, till och med ofarligt och värst av allt: lite småtrevligt.

"Ju mer jag har lyssnat på Cardi B desto mer känner jag att det är just den här typen av stökig och humoristisk kultur vi behöver nu". Cardi B sitter ovanpå en naken man, iklädd genomskinligt plast. I hörnet står sex guldfärgade campangeflaskor. Bild: Backgrid London LTD

Cardi B påminner om att konst som många ser som fulkultur och låg klass inte bara behövs, utan dessutom kan förtjäna en plats på kulturjournalistikens piedestaler.

Yeah, you fucking with some wet-ass pussy / Bring a bucket and a mop for this wet-ass pussy / Give me everything you got for this wet-ass pussy / Now from the top, make it drop / That's some wet-ass pussy