Norrena & Frantz: Så blir du en hejare på att ge komplimanger!

En kvinna ler stort och kniper samman tummen och pekfingret i en gest som betyder ok.

En vältajmad, fint formulerad och genuin komplimang kan glädja mottagaren lika mycket som en tjusig gåva.

Dessutom är komplimanger alldeles gratis. De belastar inte ens miljön.

Så varför rusar vi då inte runt och delar ut komplimanger till höger och vänster?

Jo, för att många tycker det är lite svårt. Man vill ju inte uppfattas som inställsam, påträngande eller allmänt skum.

Risken finns också att man framstår som överdrivet positiv om man är för generös med vänliga ord.

Eller kan någon få för sig att man har en dold agenda med sitt beröm? Hmm ...

Men kan man kanske träna upp sin förmåga att ge bra komplimanger?

Jajamen, det hävdar i alla fall Relationspoddens Hannah Norrena.

Hannah är duktig på att ge komplimanger till både kolleger, vänner, familjemedlemmar och vilt främmande människor.

Här delar hon med sig av sina bästa tips.

Hannah snabbkurs för dig som vill bli bättre på komplimanger

Ge komplimangen i förbifarten, gör inte så stort nummer av den att mottagaren blir besvärad. Kommentera vardagliga grejer direkt. Vill du ge en mer djupgående komplimang kan du skriva ner den och skicka så hinner mottagaren läsa och njuta av den utan att behöva ge direkt respons. Bekräfta hur den andra får dig att känna, t.ex. "jag mår bra av att vara med dig". Ge barn komplimanger, gärna även andras barn. Har barnen en trevlig kompis hemma, säg att du blir glad av att hen kommer och hälsar på. Beröm även dem som är snygga eller bra på sitt jobb - anta inte bara att de redan vet det. Ordlösa komplimanger! Ser du en främling på stan, le mot hen eller ge en uppmuntrande, gillande eller varför inte lite menande blick, det kan göra deras dag. Ibland säger faktiskt en blick mer än tusen ord.

Hannah Norrena och Eva Frantz Hannah Norrena och Eva Frantz står rygg mot rygg. Bild: Ilmari Fabritius

Vi frågade också Relationspoddens publik om fina, värmande eller underliga komplimanger de fått. Här följer ett urval.

Mamma är bossen

Min väninna frågade min son om han varit till stan för att se när Finlands president besökte ett köpcentrum.

Pojken svarade "Nä, om jag vill se en auktoritet är det bara att se på mamma".

Jag tänkte oops! Inte illa att jämföras med presidenten.

Stickantanten 53

Filmstjärnesnygg

Jag gick in på en indisk restaurang i Åbo och beställde en måltid.

Kyparen, också en man, sa till mig "Du borde ju vara filmstjärna, för du är väldigt stilig".

Jag skrattade och sa "Well thank you!"

K 33

Leende man i röd tröja Bild: Anna Koldunova

Min glädje smittade



En kollega sa i höstas att hon blir så glad av min energi och fantastiska attityd.

Det både överraskade och gladde mig jättemycket, med tanke på att vi var mitt i en riktigt tung period på jobbet och jag kämpade med att hålla humöret uppe.

Linda

Allt klär en skönhet

Jag är rätt lång och en gång sa min väninna: “Du skulle kunna klä dig i en gammal gardin och bära upp den med stil!”

Jag tycker det var fint sagt.

Gardintanten 51

Stövlar som piggar upp

En gång när jag gick hem från jobbet utbrast en okänd kvinna ”oj, vad härliga stövlar du har!”

Jag hade ett par helt vanliga röda gummistövlar, men de var säkert en färgklick i hennes promenad - och det gjorde ju mig jätteglad!



Jasmine

Närbild på fötter iklädda röda gummistövlar Bild: Maridav

Praktikanten och icke-tanten

Jag hade en yngre manlig praktikant på min arbetsplats. Då vi pratade en gång kom det fram att jag har ett barn i tjugoårsåldern.

Han blev tyst, gjorde stora ögon och sa: “Men hur gammal är du då?”

Han hade uppfattat att jag var typ tio år yngre.

Och jag vet, det spelar ingen roll, man är ju så gammal som man är, men ändå värmde det lite extra den där gången.

Snart 50