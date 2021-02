Täta släktband med de ryska tsarerna – Benita Nordgrens mamma blev retad och kallad ryssprinsessan

Benita Nordgrens mormor Valentina kom till Finland efter ryska revolutionen. Valentinas farmor var ballerinan Jekaterina Tjislova och hennes farfar var storfurst Nikolaj Nikolajevitj, näst yngste son till tsar Nikolaj I.

– Jag tycker att det är beskrivande att när vi gick igenom mormors kvarlåtenskap så hittade vi en oändlig mängd handskar. Korta vita handskar, mellanlånga vita handskar, långa vita handskar. Fodrade handskar. Ofodrade handskar. Bruna handskar och svarta handskar.

Benita Nordgrens mormor Valentina Vladimira Nikolajeva kom från den ryska aristokratin. Mängden handskar tolkar hon som en fingervisning om vad mormor var van vid.

– Jag behövde inte köpa några handskar på många år. När ett par var utslitet tog jag bara följande av mormors handskar.

Att Benita Nordgren, som idag sedan länge är bosatt i Vasa, är nära släkt med ryska tsarfamiljen är något som endast poppar upp ibland.

– Vi diskuterade inte släktskapet hemma. Min mamma tyckte att det var pinsamt att ha en utomäktenskaplig härstamning. Hon hade heller inget varmt förhållande till min mormor Valentina och det har avspeglat sig i att vi inte pratat så mycket om mormors härkomst.

– Vid den här tiden var det tydligen nästan kutym att ha en familj vid sidan om. Storfurst Nikolaj Nikolajevitj var gift och hade två barn inom äktenskapet. Utanför äktenskapet hade han fyra barn tillsammans med Jekaterina Tjislova.

Om Nikolajs hustru skulle ha dött före honom hade han planerat att gifta sig med Jekaterina. Jekaterina var, liksom många av Rysslands främsta balettdansare, knuten till Mariinskijbaletten i Sankt Petersburg.

Storfursten själv var militär med erfarenheter från både Krimkriget och rysk-turkiska kriget. Hans inflytande och förtroende påverkades dock bland annat av sitt utomäktenskapliga förhållande.

När Nikolajs hustru gick i kloster år 1881 kände tsar Alexander II att det var läge att erkänna broderns utomäktenskapliga barn.

Något äktenskap blev det dock aldrig mellan Jekaterina och Nikolaj, eftersom de båda hann avlida innan hustrun.

Efter deras död adlades sönerna av sin farbror tsaren. Barnen blev alltså erkända, även om de var födda utom äktenskapet.

Vladimir Nikolajev, ett av Jekaterinas och Nikolajs barn, var gift fyra gången. En av hans hustrur kom från Italien och tillsammans fick de dottern Valentina. Hon var Benita Nordgrens mormor.

Valentina var småkusin med Rysslands siste tsar Nikolaj II, som avrättades med hela sin familj efter ryska revolutionen.

– Några år efter den ryska revolutionen, år 1921, kom min mormor som trettonåring till Finland. Då hade föräldrarna skilt sig. Modern fortsatte till Frankrike tillsammans med sin syster, men utan Valentina som blev kvar i Helsingfors.

Mormor Valentina, eller Valia som hon kallades, växte upp i en förmögen familj som hette Granfelt och bodde på Brändö i Helsingfors.

Familjefadern Allan Granfelt var en av initiativtagarna till Brändö Villastad och passande nog kallades han för Brändö Kejsare.

– Jag har försökt ta reda på hur Granfeltarna kom in i bilden, utan att få några svar. Men min mamma kallade Granfeltarna för mormor och morfar.

Bild: Boasson and Eggler / Public domain / Wikimedia Commons

Rysslands siste tsar Nikolaj II var småkusin med Benita Nordgrens mormor. Barnen var fyrmänningar med Benita Nordgrens mamma. En bild på den sista tsarfamiljen Bild: Boasson and Eggler / Public domain / Wikimedia Commons

Det enda Benita Nordgrens mormor Valentina fick med sig när hon lämnade Ryssland var kläderna hon hade på sig och vad hon själv kunde bära. Hennes samhällsklass var inte så populär vid den här tiden och avfärden kan antas ha varit en flykt.

– Jag har ett smycke som jag ärvt efter mormor, som hon fick med sig från Ryssland. Det är ett kors i guld med filigranarbete och en turkos i mitten. Jag vet inget om det och det är knappast - trots hennes koppling till tsarfamiljen - värt någon större summa.

Benita Nordgren tror att kontakterna till familjen i Ryssland upphörde när mormodern lämnade landet.

– På något sätt har jag en känsla att hon var en mycket ensam person. Vad jag vet hade hon inte heller någon kontakt med sin mamma eller moster efter flykten från Ryssland. Men det här skedde ju år 1921 och det finns inga brev eller dokument bevarade.

Mormor Valentina hittade kärleken i Finland i ingenjören Carli Timgren, som själv var född i Viborg.

– Mormor var, kanske på grund av sin härstamning och sin ensamhet, ganska krävande och ville bli omhändertagen. Och morfar var väldigt omhändertagande.

Valentina och Carli fick ett barn, Benita Nordgrens mamma. Hon är brylling till tronföljaren Alexej, storfurstinnan Anastasia och de andra barnen i tsarfamiljen som mördades i Jekaterinburg efter den ryska revolutionen.

– Mamma är född 1934 och det var en tidsperiod då det ryska inte var särskilt populärt i Finland. Vad jag har förstått så blev hon också retad och kallad ryssprinsessan. Så hon har inte tyckt att det varit så roligt och hon lärde sig inte heller ryska.