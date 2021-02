Veckoslutsläsning: Färska OS-grenen breakdance, det normaliserade syskonvåldet vi vet för lite om och konspirationen kring Britney Spears

God lördag! Här kommer några lästips för kvällen.

I den nya dokumentären Framing Britney skildras aktiviströrelsen #Freebritney som vill befria Britney Spears från det förmyndarskap man har bedömt att hon är i behov av.

Men om hon behöver ”befrias” är oklart. Och efter dokumentären är frågorna lika många, skriver Svenska Yles kulturredaktör Kia Svaetichin som har sett den.