Connor McDavid (@cmcdavid97), simply how?



We're not mad, we just want to know how you make things so easy...



🇨🇦: https://t.co/luvkvu8QVy @Sportsnet #NHLonSN

📱: https://t.co/A1bUV93mft pic.twitter.com/enLfLf7Rr9