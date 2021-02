Finlandssvenska Harri Höglund förverkligar sin dröm i finska Nakkila

Efter att ha bott på många orter både i Finland och i Sverige har finlandssvenska Harri Höglund nu slagit sig ner för gott i Nakkila i Satakunta.

År 1995 var familjen Höglunds företag på jakt efter torkkapacitet för virkesförädling. Harri Höglund hittade då ett gammalt sågverk i Nakkila och på den vägen är det.

- Mitt livs bästa plats är här och då jag under några år bodde i Träskända längtade jag alltid tillbaka. Under min barndom flyttade vi ofta omkring både i Finland och i Sverige i och med att min far var företagssanerare, så det är här jag har byggt upp mitt vuxna nätverk.

Han säger att allting fungerar bra i Nakkila i och med att kretsarna är ganska små, folk är hjälpsamma och öppna - inte alls så inbundna, som folk säger att man är i Satakunta.

Det som avgjorde flytten tillbaka var att han kunde köpa en stor verkstadsbyggnad, som är granne till sågverket.

- Min dröm var att göra det till ett landsortshotell, men i och med att både jag och min fru Marjo då ännu jobbade i affärslivet fick det bli en festlokal i stället.

Verkstaden används för många olika evenemang Bild: Maud Stolpe/Yle, Harri Höglund

Marjo Höglund säger att vänner och klienter ofta kommer med idéer om vad som kunde arrangeras.

- Vi har "Verstas moottorikahvila" varje torsdag sommartid och då kommer folk med bilar och motorcyklar, men också andra som vill se fordonen. Det mesta vi har haft är 500 gäster på en gång.

Det ordnas också bröllop, yoga- och danskurser till jätteloppisar, marknader, skönhetstävlingar och olika musikevenemang.

I översta våningen i den stora verkstaden, där det tidigare fanns ett snickeri, har paret inrett sin enorma loftbostad.

Harri och Marjo Höglund är öppna för olika idéer i sin festlokal. Harri och Marjo Höglund sitter i sin festlokal Bild: Maud Stolpe/Yle

Harri tänker och räknar på svenska

Harri Höglund säger att allt man behöver finns i Nakkila. Ibland stöter man till och med på folk som talar svenska.

- Lokalt använder jag nog nästan bara finska, men i den lokala K-butiken finns en kassa som är svensk. Min son bor också här i kommunen och honom talar jag alltid svenska med oberoende av var vi är.



Utan skolan tror jag inte att de skulle ha lärt sig svenska på rätt sätt

Svenskan hittar han dessutom i ljudböcker och TV, liksom i sitt umgänge med släkten i övrigt. Han säger att han fortfarande tänker och räknar på svenska.

- Med Marjo talar vi oftast finska även om hon kan svenska. Ibland pratar vi det bara för att öva. Hennes barn är också finlandssvenska så när vi träffas blir det automatiskt svenska, liksom med mina barn och föräldrar.

Harris fyra egna barn har gått i Björneborgs Svenska Samskola och det anser han vara av största vikt för att språket ska leva aktivt kvar.

- Utan den skolan tror jag inte att de skulle ha lärt sig svenska på rätt sätt. Visst kan man som förälder prata svenska med sina barn, men hela den andra utvecklingen som behövs kommer nog när man går i en svensk skola.

Till verkstaden har Harri Höglund fyndat ett gammalt flipperspel. Harri Höglund spelar på en flipperapparat Bild: Maud Stolpe/Yle

Några konkreta tankar på att sprida svenskan i Nakkila har han inte haft, men Harri Höglund är inte helt främmande för idén.

- Någon form av språkbad kunde kanske fungera för barn. Inom byaföreningen har vi någon gång lekt med tanken på att ordna till exempel en språkkurs. Idén är värd att spinna vidare på.

Hundra saker att göra i Nakkila

Marjo Höglund säger att hennes man i slutändan alltid får det han vill ha och drömmer om.

- Hans första tanke då vi köpte verkstaden var ett hotell, men det var inte möjligt att förverkliga då. Men nu får han sitt hotell inne i Nakkila centrum.

Det hela handlar om ett gammalt internat som har sanerats till värdshus eller litet hotell berättar paret Höglund.

- Vi fick möjligheten att ta över den här verksamheten och det är mitt i prick med tanke på våra drömmar. Vi behöver ett hotell för våra gäster och fick möjlighet att hyra det här av kommunen, så några stora investeringar behöver vi inte göra.

Fastigheten är i gott skick och det enda Höglunds behöver göra är att måla om några väggar i de allmänna utrymmena för att sätta sin egen prägel på dem.

Men hur ska man då locka kunder till lilla Nakkila?

- Vi har gjort en lista på hundra saker man kan göra i Nakkila. Här finns allt från sevärdheter till kultur, men det allra knäppaste är att man kan köra genom Nakkila och räkna farthinder, för här finns nog fler farthinder per capita än det finns någon annanstans i västra Finland.