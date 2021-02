Hela flottan är ute då vintern äntligen är normal: "Att ploga då skolbarn rör sig är svårast"

Kent Allén har sett alla slags vintrar under sina 25 år som snöröjare i Jakobstad. En man i arbetskläder står vid en plogbil Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Kent Allén och hans kollegor på Alerte har fått vänja sig med tidig väckning i vinter. Skiftet börjar mitt i natten, så gator och trottoarer ska vara snöfria när Jakobstadsborna ska till skola och jobb.

Arbetsledaren Mattias Knuts kollar väderprognosen och konstaterar att snön fortsätter falla flera dagar ännu. En man sitter vid en dator med två skärmar. Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Även om många fordon ger sig ut under efternatten, tar det flera timmar att få staden fri från snö.

Uppe med tuppen

Klockan är bara nio på morgonen, men Alertes snöröjare har redan nästan klarat av nattens snömängder. De ryckte ut vid fyra på morgonen och över 20 fordon har jobbat för högtryck för att ploga såväl centrum, som bostadsområden och infartsleder.

Dessutom ska gång- och cykelbanorna plogas för lördagsflanörerna.

– Det är lättast att köra på nätterna, då det är lite trafik. Värsta tiden är kring åtta, då skolbarnen rör sig i trafiken, säger Kent Allén, som röjt snö i Jakobstad i kring 25 år.

Inifrån förarhytten syns allt bra, även om ekipaget är stort, säger Kent Allén. En man sitter i hytten på en lastbil Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Han rattar en modern, specialtillverkad lastbil som är utrustad med flera olika plogar såväl frampå, under som vid sidan av bilen. Bakom bilen är vägen jämn och snöfri, och Allén manövrerar bilens funktioner, praktiskt taget med centimeterprecision.

– Den här spaken kontrollerar alla funktioner, så man kan styra bladen och plogar, beroende på vägens bredd och snömängd, förevisar Allén, där han vant navigerar den stora bilen mellan en refug och trafikmärkena vid övergångsstället i utkanten av Jakobstad.

De flesta trafikanter visar respekt

Då vi tar en tur runt några av huvudvägarna med den stora lastbilen, håller Jakobstadsborna bra avstånd till det färggranna fordonet. Varningsljusen på taket inger respekt och mötande bilister håller sig föredömligt till sidan.

Ja, de allra flesta håller sig nog på sin kant – och många bilister tror att deras fordon är betydligt större än de faktiskt är, säger Allén och skrattar.

Sikthinder en trafikfara

Kent Allén lyfter sidoplogen och tar den den högsta vallen i vägrenen. För att undvika sikthinder, borde snökarmarna i korsningarna inte vara högre än 40 centimeter. Allén är ändå inte rädd för vad som kan gömma sig i snön då han kommer med den stora plogen.

– Vi har speglar åt alla håll och man sitter så högt upp, så man ser väldigt bra. Men visst har man också dödvinklar, så det är nog klokt att hålla avstånd, säger Allén, som aldrig varit med om några riktiga incidenter med plogbilen.

Men tar plogen i något längs vägrenen, som ett trafikmärke eller en postlåda, så ryker den absolut med.

Därför är det så bra att plogpinnarna står längs vägen, som riktmärken, så man vet hur långt ut mot kanten man kan köra.

Normal vinter är inget problem

Tillbaka på Alertes depå i Staffansnäs i Jakobstad har arbetsdagen snart nått sitt slut. Idén är att staden ska vara så snöfri som möjligt då resten av samhället vaknar.

Höga karmar blir sikthinder i trafiken, men en höjbar plog kan skära ner högen lämpligt. En snöplog drar upp en stor snökarm vid sidan om en lastbil. Bild: Mårten Wallendahl / Yle

– Det är cirka sex timmar jobb för varje fordon. Allt vi har är igång, 15 egna plus 7–8 entreprenörer är ute nu, så vi använder all kapacitet. De ringdes in fyra i morse, då stadens jour ger tecken att vi måste ut, säger Mattias Knuts, som arbetsledare för gatuunderhåll och idrott på Alerte.

Även om snön har fortsatt vräka ner de senaste veckorna, är läget inget exceptionellt. Inte för snöröjarna heller. Det här är en generellt sett normal vinter, konstaterar snöröjarna med lite längre erfarenhet.

– Egentligen är vår verksamhet uppbyggd för den här snömängden. I fjol var det väldigt lite snö, men vår flotta är gjord för de här förhållandena, så det är inget problem att hinna med enligt planen, säger Mattias Knuts.

Han är nöjd över att ha ett proffsigt team med sig, och många av chaufförerna har kört länge.

Med 100 körtimmar i ett visst distrikt så lär man sig rätt så bra hur det ska plogas, säger Mattias Knuts.

Snön från Jakobstads centrum förs till en plats öster om centrum, dit Kent Allén och hans kollegor kör i skytteltrafik. En man med arbetskläder står intill en stor plogbil i snön Bild: Mårten Wallendahl / Yle

– Att vi i år har högst normala snömängder, verkar många husägare ha glömt, funderar Knuts. Många Jakobstadsbor får sina infarter tilltäppta av plogkarmen då snöröjarna kommer. Det är oundvikligt, men ibland händer det att chaufförerna får skäll för snökarmen som plogen drar upp, säger Knuts, som dagligen får telefonsamtal om snöröjningen från ortsborna med både skäll och beröm.

Parkera med förstånd

I vissa av de äldre stadsdelarna är det trångt mellan husen och gatorna är smala. Då behöver man ha mindre fordon anpassade för gatorna.

Om någon parkerar sin bil mitt på en smal gata, kan det lätt blockera genomfarten. Ser man att det snöar på kvällen, gör man kanske klokt i att parkera inne på gårdsplanen, så inte bilen begravs bakom en stor karm, tipsar Knuts.

En annan sak Mattias Knuts och förarna noterat, är att vissa bilister håller onödigt hårt på högerregeln. Även om snöplogarna har väjningsplikt, kan det bli problem om man tvingas stanna i en korsning. En snöfylld plog är svår att starta från stillastående.

Att köra väghyvel i centrum stoppar upp trafiken, men Robin Heselius efterlyser tålamod bland trafikanterna. En arbetsklädd man sitter i förarhytten på en arbetsmaskin Bild: Mårten Wallendahl / Yle

– Så det vore bra om vissa bilister visade lite mera hänsyn, kanske väjer undan, eller svänger in på en sidoväg när de ser att vi kommer. Men jag vet, vi har ju alla bråttom, säger Knuts och skrattar.

Samtidigt är de på Alerte nöjda över att få sköta snöröjningen på helgen, då trafiken är lättare och folk är mera tålmodiga.

– Vi måste ju förstås ut då det snöat – oberoende dag, men vi försöker undvika centrum dagtid.

Först plogas centrum, huvudleder och cykelbanor. Sedan bostadsområdena. En fronlastare plogar snö i centrum av en liten stad. Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Det är staden Jakobstad som ger anvisningar och direktiv för när och var snön ska röjas.

– Först prioriteras centrum och cykelleder, sedan tar vi bostadsområdena. Staden har en jour vem av oss som kör, så i dag ringde de lite före fyra och sa att vi ska ut med alla fordon, säger Mattias Knuts.