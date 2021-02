Veckoslutsläsning: Sänkta lärarlöner, coronavaccin och ett år sedan patient noll sökte coronavård i Italien

God söndag! Här kommer några lästips för kvällen.

De tre coronavacciner som EU har godkänt – av Pfizer, Moderna och Astra Zeneca – har i kliniska studier på tiotusentals personer visat sig vara både säkra och effektiva.

Under den senaste tiden har världen dessutom fått ännu mer kunskap särskilt om Pfizers vaccin, som började användas först.

Det här vet vi nu om hur effektiva coronavaccinerna är och vilka biverkningar de ger - klicka här för att läsa artikeln!

I dag, söndag, har det gått ett år sedan det första italienska fallet av covid-19 konstaterades, det vill säga den första officiella personen som smittades i Italien och inte utomlands.

Italien blev därefter det värst pandemidrabbade landet i Europa och hela världen följde med utvecklingen i landet.

Vasabördiga Petra Ingvesback har levt med coronapandemin i ett år i Turin i Italien. Hon har själv haft covid-19, sett sjukhuset hon jobbar på omvandlas till covidsjukhus och är nu orolig för en tredje våg som återigen kan leda till överfulla sjukhus.

Klicka här för att läsa intervjun.

Yrkesinstitutet Prakticum gjorde fel i att sänka lärarnas löner efter samarbetsförhandlingarna 2017. Det här slår tingsrätten fast.

Tjugo lärare drabbades, men bara två förde saken till rätten. En av dem som gjorde det är Jan-Ole Nordlin.

- Jag förstår de ekonomiska problemen, men det finns andra åtgärder än att sänka lönen, säger Nordlin.

Klicka här för att läsa hela artikeln!

Nästa vecka kör skid-VM i gång. Linn Svahn går in i sitt första senior-VM som en av flera svenska guldfavoriter i sprint.

Det kommer att vara många om budet, säger ändå Svahn till Yle Sporten. Klicka här för att läsa intervjun!