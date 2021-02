Coronaexponering på GH Fyren i Ekenäs - följ med coronaläget i Västnyland

I den här artikeln kan du följa med hur coronaviruset påverkar vardagen i Västnyland. Fler nyheter om viruset från Finland och världen hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Till distriktet hör förutom Västnyland också huvudstadsregionen, Mellannyland och Östnyland.

Här kan du se hur vaccinationerna framskrider i de olika kommunerna i Nyland.

22.2 klockan 12.35: Coronaexponering i restaurang GH Fyren i Ekenäs - lämna telefonnummer nästa gång du bokar bord

En person som senare konstaterats vara smittad av coronaviruset besökte restaurang GH Fyren i Ekenäs lördagen 13 februari. Personen testade positivt två dagar efter besöket.

Personen befann sig i restaurangen klockan 18.45-19.30.

Raseborgs smittspårningsteam har under helgen kartlagt hur många som blivit exponerade för viruset i restaurangen. Många gäster hade bokat bord på förhand och därför kunde man snabbt veta vilka sällskap som möjligen blivit exponerade.

På grund av lokalens storlek och ventilation var endast ett annat sällskap i restaurangen tillräckligt nära för en potentiell exponering.

Raseborgs stad uppmanar alla som besöker restauranger att uppge sitt telefonnummer då man bokar bord, eller i samband med besöket. Det försnabbar smittspårningen ifall en coronaexponering ägt rum.

22.2 klockan 12.19: Åtta nya fall i Västnyland

Statistiken från Institutet för hälsa och välfärd (THL) visar åtta nya fall av covid-19 i Västnyland sedan i fredags (19.2); fyra fall i Lojo, tre i Raseborg och ett i Ingå.

Hangö 0 (totalt 13 fall under hela epidemin)

Raseborg +3 (totalt 90 fall under hela epidemin)

Lojo +4 (totalt 213 fall under hela epidemin)

Ingå +1 (totalt 27 fall under epidemin)

Sjundeå 0 (totalt 49 fall under epidemin)

