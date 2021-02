Coronastöd täckte behoven inom Vasa sjukvårdsdistrikt – resultatet på plus

Trots coronapandemin gjorde Vasa sjukvårdsdistrikt ett gott resultat 2020. Tack vare statligt stöd visar distriktets bokslut drygt en miljon euro i överskott.

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt godkände bokslutet under sitt möte på måndagen, skriver man i ett pressmeddelande. Sjukvårdsdistriktets ekonomidirektör Lena Nystrand är nöjd.

- Jag är nöjd med att vi har kunnat göra ett så pass bra resultat trots alla utmaningar vi har haft under coronapandemin. Sjukvårdsdistriktet strävar ju efter att göra ett resultat som är så nära noll som möjligt men på grund av en extraordinär intäkt så får vi ett överskott om 1,4 miljoner euro, säger Nystrand enligt pressmeddelandet.

Totalt fick Vasa sjukvårdsdistrikt 7,3 miljoner euro i understöd och den summan motsvarar enligt Nystrand också de extrakostnader som distriktet haft på grund av pandemin.

Inom distriktet lade man om verksamhet och personal överfördes till nya uppgifter. Mycket skyddsutrustning köptes in. Samtidigt fick man in mindre pengar än normalt via besöksavgifter. Det beror dels på att en stor del av coronabesöken, enligt lagen om smittsamma sjukdomar, är gratis och dels på att en del besök ersattes med telefonkontakter.

Därtill har Vasa sjukvårdsdistrikt alltjämt problem med för stor andel köpta läkartjänster.

Utan det statliga stödet hade sjukvårdsdistriktet gjort en stor ekonomisk förlust.

Stora utvecklingsprojekt på gång

Samtidigt som pandemin pågår håller man även inom sjukvårdsdistriktet på med flera stora projekt. Den nya välfärdssamkommunen stöps och på sjukhusområdet i Sandviken byggs det såkallade H-huset.

Enligt pressmeddelandet från Vasa sjukvårdsdistrikt har H-huset en totalbudget om 145,6 miljoner euro, varav 65,7 miljoner hade förverkligats fram till utgången av år 2020.

Styrelseordförande Hans Frantz ser med tillförsikt på hur projektet framskrider.

- Byggprojektet framskrider enligt planerna och håller sig inom ramen för budgeten, säger Frantz enligt pressmeddelandet.

Sjukvårdsdistriktet har också investerat i ytterligare en våning i parkeringshuset och en sanering av operationssalarna vid sjukhuset. Den största enskilda apparaturinvesteringen var en Hybridscanner för operationsavdelningen följt av en genomlysningsapparat för röntgenavdelningen.