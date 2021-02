Elektronmusikduon Daft Punk lägger av - men berättar inte varför

Den franska elektronmusikduon Daft Punk meddelar att de lägger av efter 28 år.

Duon med Thomas Bangalter och Guy-Manuel de Homem-Christo har varit framgångsrik och bland annat vunnit sex Grammys.

Daft Punk meddelar att lägger av via en åtta minuter lång video med namnet Epilog där den ena dem exploderar i ett ökenlandskap och den andra går iväg mot solnedgången.

Daft Punk gav ut sitt debutalbum 1993 och de har haft hittar som "One More Time", "Harder, Better, Faster, Stronger" och "Get Lucky" som inbringade miljoner.

År 2014 kom de på allvar in i rampljuset när de fick en Grammy för bästa album, det första någonsin med elektronisk musik som fått den ansedda utmärkelsen. Samtidigt fick de ytterligare tre Grammys för sin musik.

De robotdräkter Daft Punk använde blev deras varumärke och de kopplades också ihop med en viss mystik, till exempel så gav de inte intervjuer och uppträdde inte i tv.

Källa: AP, AFP