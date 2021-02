Inte ens negativt coronatest duger för inträde från Danmark till Sverige – nu vill allt fler i Norden ha dubbelt medborgarskap

Bild: EPA-EFE/All Over Press

Tusentals danskar har avvisats sedan Sverige stängde gränsen till Danmark strax före jul. Gränspolis i reflexväst står mitt i bilden med ryggen mot kameran, i strålkastarljus från bil vid gränskontroll. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Kristoffer Schrivers lillebror kan inte hälsa på honom och föräldrarna i Malmö eftersom han redan är myndig och inte har jobb eller adress i Sverige. Gränsrestriktionerna i Norden har lett till fler ansökningar om dubbelt medborgarskap i hela Norden.

Sveriges stängda gräns mot Danmark och Norge är sträng. Du ska i praktiken bo eller jobba i Sverige för att få komma in från de här två grannländerna. Trängande familjeskäl duger också, men det är många som nu inte kan träffa nära och kära som bor på andra sidan om en landsgräns som i normala fall knappt noteras.

För de flesta i Danmark och Norge gäller inreseförbudet även om du kan uppvisa negativt coronatest

– Min lillebror till exempel. Han är dansk medborgare som jag men bor i Jylland. Eftersom han är över 18 får han inte träffa sin familj, han får inte komma till Malmö och hälsa på, säger Kristoffer Schriver.

Minderåriga barn till svenska medborgare undantas från inreseförbudet men det gäller inte de vuxna Schriversbröderna.

Kristoffer Schriver, bagare och Malmöbo, får själv resa till Köpenhamn på grund av arbetspendling. Då krävs bara ett coronatest per vecka. Ung man i förkläde tar ut plåt full med bröd från stor ugn. Bild: Privat

Själv får Kristoffer Schriver resa mellan Malmö och Köpenhamn för jobbets skull. Arbetspendlare undantas från både inreseförbudet och kravet på negativt coronatest vid varje inresa: det räcker att testa sig en gång i veckan.

Men för de flesta i Danmark och Norge gäller inreseförbudet även om du kan uppvisa negativt coronatest. Kristoffer Schriver skriver ett långt inlägg om det ologiska i förbudet i Öresundspendlarnas Facebookgrupp.

– Det känns väldigt medvetet riktat mot Danmark, som någon hämnd för att Danmark stängde i våras. Från andra länder får man resa in men inte från Köpenhamn, det tycker jag är märkligt.

För inresa till Danmark krävs negativt coronatest från alla länder. Sedan en skärpning förra veckan får det vara högst tre dagar gammalt.

Fler vill ha dubbelt medborgarskap i Norden

Gränsrestriktionerna har skapat stora problem för dem som bor i gränsregionerna i Norden, visar en färsk rapport från Nordiska Gränshinderrådet. Utmaningarna syns nu också i ökade ansökningar om dubbelt medborgarskap, både för Finland och Sverige, och Sverige och Danmark.

Elna Nykänen är pressråd vid Finlands ambassad i Stockholm som fått ta emot många finska passansökningar från personer bosatta i Sverige i år. Porträtt på Elna Nykänen-Andersson. Bild: Daniel Ivarsson

Elna Nykänen vid Finlands ambassad i Stockholm:

– Vi fick 790 ansökningar 2020, jämfört med omkring 150 året innan så det är stor skillnad.

Hos Länsstyrelsen i Skåne, som är den som tar emot de flesta anmälningarna om dubbelt medborgarskap till Sverige från Danmark, har anmälningarna fördubblats sedan gränsen stängde i december. Under perioden 1.12-12.2 har det kommit in 440 anmälningar, jämfört med 206 anmälningar under samma tid i fjol.

– Det är många som har vaknat och märkt att det är bra med dubbelt medborgarskap, säger förvaltningshandläggare

David Olsson som också märker av en klar ökning i mängden telefonsamtal om hur man får dubbelt medborgarskap.

Malmö- och Köpenhamnsborna är vana vid att bara ta bil eller tåg över bron för att nå jobb, vänner och familj i grannlandet. Man och barn spelar hockey på havsisen, med Öresundsbron i bakgrunden. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Också från Tyskland har ansökningarna för danskt medborgarskap ökat det senaste året.

Tusentals danskar avvisade vid gränsen

Gränsstängningen innebär också mycket jobb för polisen: nu ska alla inresande kollas.

– Vi har väl avvisat uppemot 10 000 vid det här laget, säger Ewa-Gun Westford, presstalesperson för gränspolisen på svenska sidan när Svenska Yle besöker Malmö i februari.

– Alla blir bättre på att förstå, men de har varit arga, ledsna och också hittat på egna orsaker att få komma. Trängande familjeskäl är en sak i en lagstiftares ögon men en helt annan sak när man ska tolka det för egen del.

Svenska regeringen har meddelat att inreseförbudet från Norge och Danmark gäller till den sista mars, eller tills annat meddelas.

Förr har man åkt mellan länderna utan att märka annat än att ö och ä ändrar på skyltarna. Det är trist att man inte lyckats samarbeta mer

För bröderna Schrivers del känns dubbelt medborgarskap inte som ett alternativ: processen är kort bara om du bott fem år i det nordiska land du söker i, och båda bröderna har flyttat av och an mellan länderna så att de just nu inte har en femårig period i Sverige bakom sig. Då väntar de hellre ut coronarestriktionerna än inleder en medborgarskapsprocess.

Men det känns konstigt att en gräns som förr knappt existerade nu är ett så stort problem.

– Förr har man åkt mellan länderna utan att märka annat än att ö och ä ändrar på skyltarna. Det är trist att man inte lyckas samarbeta mer, det har visat lite glapp mellan regeringarna. Har man en ambition att Norden ska vara världens mest integrerade region är det här fel väg att gå, säger Kristoffer Schriver.

Nordenforskare: Svårt att återuppta det vardagliga samarbetet

Nordenforskare Johan Strang vid Helsingfors universitet har oroligt följt med hur de nordiska länderna under pandemin vänt sig inåt och sett på varandra med misstro.

Att fler söker dubbelt medborgarskap i Norden ser han som underligt och enastående historiskt sett.

– Visst är det konstigt att man ska behöva två pass där man traditionellt sett inte har behövt ett enda, säger han i en intervju för Svenska Yle.

Johan Strang oroar sig för vad gränsrestriktioner har för effekter i längden. Porträtt av johan strang. han bär en vit skjorta. Bild: Veikko Somerpuro

Han tror att beslutsfattarna i Helsingfors, Stockholm och de andra huvudstäderna kanske inte har full förståelse för hur integrerade gränsregionerna i Öresund och Tornedalen är. Nu har det lagts politisk prestige i en fråga där det skulle vara viktigt att komma överens, till exempel om gemensamma lokala restriktioner.

Risken är att folk slutar leva transnordiskt. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki sade samma sak i höstas: tröskeln för nordbor att flytta till andra nordiska länder har höjts.

– Jag tror man på sikt börjar dra sig för att ordna sina liv över gränserna, säger Strang. Ska man ta emot ett jobb på andra sidan gränsen? Ska man köpa en sommarstuga i Sverige? Ska man ordna ett kulturevenemang i ett gränsområde eller starta en business där? Det är jag orolig för, att det folkliga samarbetet är hotat.