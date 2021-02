Finlands fotbollsdamer avslutade EM-kvalet med en betydelselös match mot gruppens slagpåse Cypern. Efter tolv spelade minuter stod det redan 3–0 till Finland och matchen var i praktiken avgjord. Slutsiffrorna skrevs 5–0 och Finland är ett av tolv lag som är klara för EM-slutspelet sommaren 2022.

Två finländska stjärnor hade möjlighet att skriva fotbolllshistoria mot Cypern – och så gick det. Mittbacken Anna Westerlund fick starta och gjorde sin 130:e landskamp. Därmed tangerar hon nu Laura Österberg Kalmaris rekordnotering.

Inför matchen var anfallaren Linda Sällström med sina 47 fullträffar tidernas bästa blåvita målskytt. Efter att hon hittat målet i den sjätte minuten lyder den nya rekordnoteringen 48 mål.

Före det hade dock ytterbacken Emma Koivisto hunnit ge Finland ledningen med 1–0 efter fint samspel i offensiven. En och en halv minut senare blev Sällström frispelad och gjorde inga misstag. 2–0 till Finland.

Fullträffen var Sällströms tionde i kvalet. Bara skytteligaledaren Tinne De Caigny från Belgien har ett bättre saldo med sina tolv mål.

Linda Sällströms kvalsaldo: tio mål på åtta matcher. Linda Sällström firar EM-platsen. Bild: Yle/Tomi Hänninen

I den tolfte minuten ökade ålänningen Adelina Engman på till 3–0 på nick och Cyperns målvakt får ta på sig målet. Det fortsatte vara spel mot ett mål och då matchen hunnit bli en halv timme gammal fick Kaisa Collin ostört nicka in 4–0-målet från nära håll.

Finland ledde med 4–0 i halvtid och andra halvlek blev en enda lång transportsträcka. På stopptid nickade Juliette Kemppi in halvlekens enda mål och Finland vann med 5–0.

Finland vann gruppen på 22 poäng och hade en förkrossande målskillnad (24–2). Laget vann sju av åtta matcher och tappade endast poäng i Portugal i november 2019, där slutresultatet skrevs 1–1 efter en blek finländsk insats.

För Cypern gick det inget vidare, noll poäng och 0–37 i målskillnad.

Portugal får kvala

I kvällens andra match i Finlands grupp vann Portugal med 2–0 på bortaplan över Skottland. Inför kvalet gällde Skottland som klar gruppfavorit, men saldot blev en tredjeplats med det blygsamma saldot tolv poäng på åtta matcher.

För grupptvåan Portugal räckte inte segern till en plats bland de tre bästa grupptvåorna, som tilldelas en EM-biljett. Portugal får i stället kvala om en plats.

Grupptabellen:

Finland 22 Portugal 19 Skottland 12 Albanien 6 Cypern 0

Fyra EM-biljetter står fortfarande på spel

I samband med kvalets gruppspel har elva lag säkrat sin EM-biljett:

Belgien

Danmark

England (värdnation)

Finland

Frankrike

Holland

Island

Italien

Norge

Spanien

Sverige

Tyskland

Österrike

På onsdag avslutas kvalet med matchen Italien–Israel. Allt annat än en italiensk seger vore ett mirakel, och med en seger passerar Italien Schweiz i grupptvåornas ranking och säkrar en EM-biljett.

Sex grupptvåor gör upp om de tre sista platserna. Om Italien gör vad som förväntas handlar det om sextetten Nordirland, Portugal, Ryssland, Schweiz, Tjeckien och Ukraina. Matchparen lottas den 5 mars och slutspelsmatcherna spelas under den första halvan av april.

EM-slutspelet avgörs i England i juli 2022.

Resultat:

Skottland–Portugal 0–2 (0–1)

27' Ana Capeta 0–1

90+2' Fatima Pinto 0–2

Cypern–Finland 0–5 (0–4)

4' Emma Koivisto 0–1

6' Linda Sällström 0–2

12' Adelina Engman 0–3

31' Kaisa Collin 0–4

90+3' Juliette Kemppi 0–5

Finlands startelva:

18 Linda Sällström – 8 Olga Ahtinen

19 Kaisa Collin – 10 Emmi Alanen – 20 Eveliina Summanen – 7 Adelina Engman

2 Elli Pikkujämsä – 15 Natalia Kuikka – 16 Anna Westerlund – 5 Emma Koivisto

13 Tinja-Riikka Korpela

Avbytare:

1 Paula Myllyoja

12 Anna Tamminen

3 Eva Nyström

4 Amanda Rantanen

6 Anna Auvinen

9 Juliette Kemppi (in 81', Kaisa Collin ut)

11 Nora Heroum (in 46', Emma Koivisto ut)

13 Jenny Danielsson (in 81', Linda Sällström ut)

14 Julia Tunturi

17 Sanni Franssi (in 68', Adelina Engman ut)

21 Iina Salmi (in 68', Eveliina Summanen ut)

22 Jutta Rantala