Nu väljer årets nior studieinriktning: “Jag tror nog att jag kommer in på första alternativet”

Ellen Hammarberg och Wilma Rönnqvist vet vilka utbilndningar de ska söka in till. Två tjejer i munskydd. Bild: Yle/Alexia Sahl

I dag kommer elever i grundskolan att ansöka om studieplats på andra stadiet. Ellen Hammarberg och Wilma Rönnqvist går båda två på årskurs nio i Kristinestads högstadieskola. En av dem söker in till yrkesutbildning medan den andra satsar på gymnasiestudier.

Ellen Hammarberg, 15 år, är intresserad av skönhetsbranschen och hoppas på en studieplats på kosmetologlinjen på Optima i Jakobstad.

– Det känns roligare att göra något praktiskt än att bara studera vid skolbänken, säger Hammarberg.

Hennes klasskompis Wilma Rönnqvist, 16 år, kommer söka till Kristinestads gymnasium.

– Det är mest för att jag alltid har velat söka till ett gymnasium. Jag har aldrig ens haft tanken på att söka till en yrkesutbildning, säger Rönnqvist.

Båda två är överens om att det inte var särskilt svårt att välja var de fortsätter studera efter årskurs nio.

För Rönnqvist har det inte funnits något annat alternativ än fortsatta gymnasiestudier i hemkommunen och för Hammarberg är det just intresset som avgör.

Kristinestad, Närpes och Vasa lockar

Hammarberg och Rönnqvist tror att det är ganska blandat vem som väljer gymnasieutbildning och vem som väljer yrkesutbildning.

Flera fortsätter i Kristinestads gymnasium medan andra väljer grannkommunen Närpes gymnasium eller IB-linjen på Vasa övningsskolas gymnasium.

Tror ni att ni kommer komma in på den utbildning som ni söker till?

– Jag tror nog att åtminstone på första eller andra alternativet kommer jag att komma in, säger Hammarberg.

– Jag tror nog jag kommer in på första alternativet, säger Rönnqvist.

I och med den utvidgade läroplikten blir läroböckerna gratis för studerande på andra stadiet. Många skolböcker (gymnasieböcker) på hyllor i en bokhandel. Bild: Yle / Tiina Grönroos

Gratis utbildning efter årskurs nio

Nytt för i år är den utvidgade läroplikten. Läropliktsåldern höjs till 18 år och andra stadiets utbildning ska bli helt avgiftsfri för de studerande. Tidigare har studerande på andra stadiet själva betalat för undervisningsmaterial som datorer och läromedel.

Enligt Hammarberg har man i Kristinestads högstadieskola pratat om att undervisningsmaterial och läromedel från och med nu kommer bli gratis.

Reformen innebär också att eleverna måste söka sig till vidare utbildning efter årskurs nio. Förhoppningen är att detta ska leda till att allt fler får en examen och lyckas ta sig in i arbetslivet.

När niorna vid Kristinestads högstadieskola ska ansöka får de hjälp av studiehandledaren.

– Vår studiehandledare kommer och hämtar oss i grupp, typ fyra per grupp, så ska vi söka in via datorn, säger Rönnqvist.

Artikeln är skriven av Alexia Sahl.