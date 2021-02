Österrike närmar sig världstoppen vad gäller testningsfrekvens – om du vill gå till frisören krävs negativt coronatest

I Österrike, med knappt nio miljoner invånare, gjordes tre miljoner coronatester bara förra veckan. Den österrikiska regeringen vill öka testandet ytterligare och ser masstesterna som det effektivaste sättet att kontrollera pandemin.

Hälften av de ungefär tre miljoner tester som utfördes i förra veckan i Österrike utfördes på skolelever. I österrikiska skolor är det obligatoriskt att testas för covid-19 två gånger i veckan, sedan eleverna återvände till klassrummen tidigare i februari.

Bara en liten andel av föräldrarna har vägrat att låta sina barn testas, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

- Vår strategi är hög testningsfrekvens och att göra testen mycket lättillgängliga. Det är det enda sättet att kontrollera pandemin, säger Katharina Reich som är medicinskt ansvarig vid det österrikiska hälsoministeriet.

Enligt Reich har man grundat ungefär 500 teststationer runt om i landet, men tester utförs också av cirka 900 apotek och vid 1 000 olika företag.

Negativt testresultat krävs på många håll

I Österrike måste man kunna uppvisa ett negativt testresultat för covid-19 som är max 48 timmar gammalt, exempelvis då man vill besöka frisören, äldreboenden eller skidorter.

Österrike har genomfört i genomsnitt 24 tester på 1 000 personer under sjudagarsperioden fram till den 20 februari. Med den siffran ligger Österrike i världstoppen, enligt statistiksajten Our World in Data.

Ändå vill den österrikiska regeringen öka testfrekvensen betydligt. Enligt Reich är målet att testa 60-70 procent av befolkningen åtminstone två gånger i veckan. Enligt henne är det här det enda sättet att hindra smittspridningen tills tillräckligt många har vaccinerats.

Betydligt lägre testfrekvens i Finland

På Our World in Data-webbplatsen påpekas att testsiffrorna inte nödvändigtvis är alldeles jämförbara mellan olika länder, eftersom man inte registrerar eller rapporterar testen på samma sätt i alla länder.

Men om man söker upp Finland på samma sajt och kontrollerar Finlands genomsnittliga testningsfrekvens under sjudagarsperioden fram till den 20 februari kommer man fram till siffran 2,8. Alltså i genomsnitt 2,8 tester per 1 000 personer under samma sjudagarsperiod.

Källor: AFP, Our World in Data, TT