Studerande från olika orter samlas för närstudier i Karis - riskfyllt men bättre för studier och välmående

Närstudier är bättre än distansstudier för studerandes välmående och inlärning. De flesta studerande på Axxell i Karis får närundervisning. På lektionstid används munskydd - men när det blir rast åker munskydden ofta av.

Hittills har utbildningsenheten Axxell i Karis klarat sig rätt bra undan coronasmittan.

På Axxell i Karis har studerande möjlighet till närstudier till skillnad från yrkesskolestuderande i huvudstadsregionen. Axxell i Karis Bild: Maria Wasström / Yle

Distansundervisning är utmanande för yrkesutbildning eftersom det handlar om att lära ut praktiska kunskaper. På Axxell i Karis är rektor Lena Johansson tacksam över att perioderna av distansstudier har varit relativt korta och få.

- Det sociala är viktigt för oss alla men särskilt för de unga som formas nu och lär sig samarbete och samexistens, säger Johansson.

Rektor Lena Johansson är glatt överraskad av att smittspridningen på Axxell i Karis varit minimal. Rektor Lena Johansson på Axxell i Karis. Bild: Maria Wasström / Yle

Samtidigt ser hon risken i att många människor från olika orter samlas i samma byggnad.

- Absolut är det en risk och vi uppmanar alla att hålla avstånd och använda munskydd och god handhygien. Överraskande bra har det gått hittills, säger Johansson.

Flexibla lösningar där det behövs

I princip får Axxell erbjuda närundervisning för alla studerande för närvarande.

- Olika branscher fungerar på olika vis och därför har vi också branschvisa lösningar. Till exempel kommer våra närvårdarstuderande på vuxensidan inte hit, säger Johansson. I vissa undervisningsgrupper han man också gått in för nya lösningar med små grupper som kommer in på olika tider av dagen.

Av första årets närvårdarstuderande är de allra flesta fysiskt på plats i skolan medan några av olika skäl deltar på distans. Samtliga närvarande bär munskydd under lektionen. Hybridundervisning bland närvårdarstuderande i Karis Axxell. Bild: Maria Wasström / Yle

Daniela Lipponen är första årets närvårdarstuderande och hon är glad över att inte behöva studera på distans.

- Du får inte hjälp på samma sätt och uppgifterna blir också annorlunda, säger Lipponen om studier på distans.

Munskydd på lektionstid

Däremot har hon noterat att rekommendationen att använda munskydd efterföljs främst under lektionstid.

- I klasserna har alla munskydd men det är jättemånga som inte bryr sig om att ha maskerna på mellan lektionerna, säger Lipponen.

Daniela Lipponen studerar till närvårdare på Axxell i Karis. Denise Lipponen studerar till närvårdare på Axxell i Karis. Bild: Maria Wasström / Yle

Hon medger uppriktigt att hon själv också hör till dem som gärna tar bort munskyddet mellan lektionerna.

- Det är tungt att andas och jobbigt att bära munskydd men det skulle nog vara bättre om alla använde munskydd också på rasterna, säger Lipponen.

Fritid och studier smälter samman

I caféet i skolans andra våning är det rätt så folktomt. Några studerande sitter och läser och någon passar på att äta och dricka. Nästan ingen bär munskydd. Det går ju som bekant inte så bra att äta med munskydd på.

Edwin Wikström och Kevin Nyberg använder munskydd under lektionstid men inte vid kaffebordet. De umgås ändå i små grupper också på fritiden. Killar på Axxell i Karis. Bild: Maria Wasström / Yle

Byggstuderandena Kevin Nyberg och Edwin Wikström mumsar på varsin smörgås. De konstaterar att de inte brukar ha munskydd så länge de bara rör sig i samma kompisgäng.

Både Wikström och Nyberg föredrar närstudier framom att studera på distans. De upplever att de lär sig bättre när de får vara på plats i skolan och hoppas därför att det inte blir distansstudier för dem igen.

- Om man bara sitter hemma vid skärmen så händer det att man får sina uppgifter men att de blir ogjorda, säger Nyberg.

Enhetschef Beatrice Westerlund säger att ungdomarna behöver få komma till skolan för det sociala sammanhangets skull. Beatrice Westerlund Bild: Maria Wasström / Yle

Beatrice Westerlund är chef för enheten välfärd på Axxell i Karis. Också hon har noterat att de flesta ansiktsskydd åker av efter lektionstid trots att studerandena rör sig i samma lokaler.

- Det är ett faktum att så är det. Det är en stor utmaning för oss och en svår fråga eftersom det inte är obligatoriskt med munskydd utan en stark rekommendation.

Rekommendationer är inte samma sak som tvång. Skyltar där man uppmanas använda munskydd. Bild: Maria Wasström / Yle

Dessutom tillstår hon själv också att det är tungt att gå med munskydd en hel dag.

- Vi försöker upplysa våra studerande, att det inte bara handlar om dig utan om många fler. Det handlar om att skydda sin kompis helt enkelt, säger Westerlund.

Närvårdare på distans

Westerlund påpekar att skolan kan vara flexibel och till exempel beakta arbetslivets önskemål när det gäller praktikperioder. De närvårdarstuderande som ska på praktik i mars studerar nu på distans.

- Vi gör så gott vi kan. Vi måste tänka på framtiden, stöda varandra och ha hoppet för våra unga och för personalen.

Första årets frissastuderande är noggranna med munskydd särskilt med tanke på att de ibland kan ta emot kunder på skolans frisörsalong. Frissastuderande på Axxell i Karis. Bild: Maria Wasström / Yle

Frissastuderande Miranda Rautomaa och hennes studiekompisar står utanför skolans frisörsalong In Style. Alla bär munskydd och väntar med spänning på att få ta emot riktiga kunder.

Rautomaa är glad över att nu få komma till skolan istället för distansstudier, vilket hon fick uppleva i slutet av året.

- Vi flätade hår på dockor, hade teori och ganska korta dagar. Jag föredrar nog att vara närvarande i skolan, säger Miranda Rautomaa.

Frissastuderande Miranda Rautomaa ser fram emot att klippa hår på riktiga människor i stället för dockor. Frissastuderande Miranda Rautomaa på Axxell i Karis. Bild: Maria Wasström / Yle

Rautomaa och hennes studiekompisar gläds över att nu äntligen få möjlighet att göra riktiga kundarbeten på skolans frisörsalong, med beaktande av restriktioner naturligtvis. In Style har begränsade öppettider under coronaepidemin men betjänar kunder under vissa dagar.

Rautomaa föredrar definitivt att klippa hår på riktiga huvuden än på dockor.

- Det blir bra! Så länge alla använder mask och sköter sin hygien går det bra, säger Rautomaa.