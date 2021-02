Hillary Clinton blir deckarförfattare – hennes politiska thriller med en utrikesminister som huvudperson kommer ut i höst

Den förra utrikesministern och presidentkandidaten Hillary Clinton ska ge ut en politisk thriller i oktober. Boken ska heta "State of Terror" och gestalta en utrikesministers värsta mardröm.

Hon har skrivit boken tillsammans med den kanadensiska deckarförfattaren Louise Penny.

– Att få skriva en thriller tillsammans med Louise är en dröm som gått i uppfyllelse, säger Clinton.

Louise Penny är Clintons vän och Clinton, som alltid gillat deckare, har redan tidigare uttryckt beundran för Penny, skriver nyhetsbyrån AP. En lång rad av Pennys deckare finns också översatta till svenska.

Titeln till Clintons bok lyder "State of Terror" (state betyder både stat och tillstånd). Huvudpersonen i boken är en oerfaren utrikesminister som arbetar för en tidigare politisk rival i efterdyningarna av en rad terrrordåd. Utrikesministern får i uppdrag att reda ut en "dödlig konspiration".

Clinton själv var USA:s utrikesminister i Barack Obamas administration åren 2009-2013, efter att hon förlorat demokraternas primärval till Obama.

Inför presidentvalet 2016 lyckades hon bli demokraternas presidentkandidat, men republikanen Donald Trump vann det presidentvalet.

Också Penny uttrycker stor förtjusning över samarbetet med Clinton. ´

Den kanadensiska deckarförfattaren Louise Pennys böcker har också översatts till svenska. Bland annat böcker ur serien om kommissarien Gamache. Den kanadensiska deckarförfattaren Louise Pennys böcker har också översatts till svenska. Bland annat böcker ur serien om kommissarien Gamache. Bild: EPA-EFE/Alejandro Garcia

– Vilken otrolig upplevelse att få träda in i utrikesministeriet, in i Vita huset. In i tankarna hos en utrikesminister medan stora kriser briserar, säger Penny.

– När vi inledde vårt arbete, så talade vi om hennes tid som utrikesminister. Vilken var hennes värsta mardröm? Svaret var "State of Terror", tillägger Penny.

Boken ges enligt planerna ut den 12 oktober som ett samarbete mellan Clintons förläggare Simon & Schuster och Pennys förläggare St. Martin's Press.

Clinton har tidigare bland annat gett ut tre självbiografiska böcker.

Källor: AP, BBC