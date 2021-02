Katri Lylynperä gjorde karriärens bästa VM-sprint – resten av finländarna räckte inte till i finalpasset

Katri Lylynperä har misslyckats i sina tidigare VM-starter i sprint, men i Oberstdorf gick hon till semifinal. I semifinalen tog det ändå stopp och hon var aldrig nära en finalplats. För resten av de blåvita åkarna blev det bara ett lopp på eftermiddagen.

De finländska åkarna gjorde ett starkt kval på förmiddagen där sex av åtta startande gick vidare till finalpasset. Men när kvartsfinalerna var avgjorda var det bara Katri Lylynperä som var kvar i tävlingen.

Lylynperä gick på bra skidor i kvartsfinalen och tog sig lätt vidare som tvåa i heatet.

Finländskan hamnade sedan i den på pappret lättare semifinalen men där kunde hon inte hävda sig. Lylynperä såg seg ut och var aldrig med i matchen om en finalplats.

Lylynperä gjorde ändå sin bästa VM-sprint i karriären. I Lahtis och Seefeld gick hon inte vidare från kvalet och nu slutade hon på åttonde plats.

– Det känns väldigt bra. Det var rätt beslut att åka hem direkt efter kvalet i FM för att få till en förändring. Speciellt misslyckandet i Seefeld tog hårt nu ville jag visa vad jag kan.

– Det här bevisar att jag också kan åka snabbt och kanske någon gång också kämpa om en finalplats. Nu känns det bra att börja träna mot nästa OS, säger Lylynperä till Yle.

För Johanna Matintalo, som var trea i kvalet, gick det åt pipan i den sista backen i kvartsfinalen. Hon ledde sitt heat men föll och då var hennes dag förstörd. Jasmi Joensuu slutade i sin tur fyra sin kvartsfinal.

– Visst grämer det, jag skulle ha haft en bra möjlighet att gå vidare. Jag visste att jag var tvungen att ta kurvan bra för att kunna kämpa om avancemang. Den här gången hade jag otur, säger Matintalo.

Herråkarna trea i sina kvartsfinaler

På herrsidan slutade Ristomatti Hakola, Joni Mäki och Lauri Vuorinen alla trea i sina respektive kvartsfinaler. Hakola fick ge sig mot norrmännen Johannes Høsflot Klæbo och Erik Valnes i sin kvartsfinal medan Joni Mäki förlorade en spurtstrid mot Håvard Solås Taugbøl och Federico Pellegrino.

Vuorinen hade det bästa läget att gå vidare då två åkare föll i den sista uppförsbacken och han var först in på målrakan. Men Vuorinens spurt bet inte och han tvingades ge sig mot Gleb Retivych och Richard Jouve.

De första gulden i VM gick till Jonna Sundling och Johannes Høsflot Klæbo.

Sundling var överlägsen i damfinalen och vann före regerande mästaren Maiken Caspersen Falla och Anamarija Lampic. Den största guldfavoriten Linn Svahn hade en jobbig dag och missade finalen.

I herrarnas final blev det en trippelseger för Norge. Johannes Høsflot Klæbo vann före Erik Valnes och Håvard Solås Taugbøl.

– Jag har varit så nervös de senaste dagarna och det har varit en underlig säsong. Just nu känns det skönt och en dröm som går i uppfyllelse, säger Klæbo som blev den förste herråkaren som försvarar ett VM-guld i sprint.

Resultat, sprint (k):

Damer:

1. Jonna Sundling SWE 2.35,76

2. Maiken Caspersen Falla NOR +2,32

3. Anamarija Lampic SLO +2,35

4. Johanna Hagström SWE +3,94

5. Ane Appelkvist Stenseth NOR +7,31

6. Tiril Udnes Weng NOR +10,76

-------------

8. Katri Lylynperä FIN

17. Jasmi Joensuu FIN

26. Johanna Matintalo FIN

Herrar:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 3.01,30

2. Erik Valnes NOR +0,66

3. Håvard Solås Taugbøl NOR +0,80

4. Aleksandr Bolsjunov RSF +5,92

5. Sergej Ustiugov RSF +17,41

6. Oskar Svensson SWE +20,49

-------------

13. Joni Mäki FIN

15. Lauri Vuorinen FIN

16. Ristomatti Hakola FIN