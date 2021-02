MGP ger skolorna en låtskrivarworkshop - kom med och gör en poplåt live med Paul Elias och Sandra Långbacka!

Hur går det till då man ska skriva en låt och vad är det man ska tänka på? Steg för steg går vi igenom processen och din skola kan bidra med tema, stil, känsla, ord och fraser. Det här pågår under en timme den 11 mars klockan 12.30-13.30 och ska resultera i en ny låt som vi skapat tillsammans. Efteråt har du möjlighet att fortsätta i klassen med att göra egen text till nya verser, vi bidrar med musiken.

Under tidigare år har Melodi Grand Prix, MGP, låtskrivartävlingen för de som är upp till 15 år, gjort skolturnéer, där vi kommit på besök till skolorna och där musicerat tillsammans.

Vi har tillsammans gjort låtar för att förstå hur det går till. Då har vi inte haft möjlighet att besöka alla skolor som har velat vara med på grund av tidsbrist och långa avstånd mellan skolorna. I år blir det en ändring på det!

Eftersom evenemanget sker online kan alla skolor delta! Vi välkomnar lärare att anmäla sin skola eller specifika grupp i årskurs 5-8.

Skolorna deltar via teams, en inloggning per grupp och alla deltagare kan skriftligt kommentera och påverka låten som görs!

Streamen kan även ses på Arenan. MGP/Yle kommer att ge de anmälda skolorna en förklaring att skicka till hemmen via Wilma, om medverkan i Yles produktion.

Efteråt får du en fil med den nya låten som du kan fortsätta på i din klass. Ni har möjlighet att göra egen text till nya verser som kan skickas till oss. Det blir en tävling mellan skolorna som är med! Noggrannare instruktioner kommer senare.

Vi är i trygga händer under workshopen. Både Paul och Sandra är vana låtskrivare och har jobbat med ungdomar och musik.

Paul Elias är en av medlemmarna i Satin Circus, som bland annat deltagit i UMK 2015 (Tävlingen för ny musik). Nu är han soloartist och jobbar även som låtskrivare åt andra artister, som Robin Packalen och Sandra Långbacka.