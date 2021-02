Morgonkollen: USA anföll Iranstödd milis i Syrien – och fyra andra nyheter att känna till den här morgonen

God morgon! Här listar vi fem nyheter som är bra att känna till denna fredag.

USA har genomfört en flygräd mot anläggningar i östra Syrien, intill gränsen mot Irak, som uppges tillhöra Iranstödd milis.

Flera faciliteter som utnyttjas av militära, Iranstödda trupper förstördes i räden. Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) uppger att minst 17 milismän dödades i den amerikanska flygräden i natt.

Flygattacken utfördes som hämnd för ett raketangrepp tidigare den här månaden i Erbil, i norra Irak. Lufträden är Bidenadministrationens första militära åtgärd.

Kampen mot de nya virusvarianterna och åtgärderna för att ta fram mer vaccin dominerade agendan vid EU-ledarnas videotoppmöte under torsdagen.

Uppkomsten av nya virusvarianter kan leda till att EU-länderna tvingas gå in för kontinuerliga vaccineringar, varnar Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Oron över en tilltagande smittspridning är stor bland EU-ledarna.

Statsminister Sanna Marin (SDP) gör också bedömningen att coronavaccineringar kan bli en del av av vardagen i framtiden.

– I framtiden kan vi behöva vaccin regelbundet, möjligen årligen.