Aleksandr Bolsjunov vrålade ut glädjen efter första VM-guldet – Iivo Niskanen kroknade halvvägs

Aleksandr Bolsjunov är en van silvermedaljör i stortävlingar. I Oberstdorfs VM-skiathlon kom det efterlängtade guldet. Ryssen stoppade en ny norsk trippelseger och skrek ut glädjen vid målgång. Iivo Niskanen var dagens bästa finländare, men hade inget att säga till om i toppen.

Iivo Niskanen förutspådde inför herrarnas skiathlon att den tuffa Oberstdorfterrängen inte skulle ge chanser till att spränga fältet under den klassiska delen.

Finländaren fick rätt. Niskanen höll sig rätt så aktiv i tätgruppen under loppets första halva, men något större ryck fick varken ”kungen av klassiskt” eller någon annan till stånd.

Niskanen var med i det stora tätfält som anlände till skidbytet. Slitet i klassisk stil hade ändå tagit ordentligt på finländarens krafter och han avhängdes därefter snabbt från toppstriden.

Han blev till slut delaktig i en större klunga och gled över mållinjen som 13:e åkare – samma placering som dagens bästa finländare i damloppet, Krista Pärmäkoski. Niskanen förlorade med över två minuter till täten.

– Jag fick inte riktigt till det i dag. Efter klassiskt kändes det lite väl tungt och första skatevarvet var dåligt. Vår klunga åkte ganska långsamt, men slutet blev ändå rätt så svagt för min del, medgav Niskanen för Yle.

– Klart att man borde ha varit bättre i klassiskt för att klara sig, men det gick inte som önskat. Jag var nog trött då jag inledde fristilen.

Iivo Niskanen. Iivo Niskanen tar av sig sina stavar. Bild: Lehtikuva

Efterlängtat guld för Bolsjunov

Fem norrmän, Aleksandr Bolsjunov, samt Andrew Musgrave toppade fältet efter bytet av skidteknik. Under det nästsista varvet tvingades britten Musgrave säga adjö till medaljstriden och därefter var det bara ryssen Bolsjunov som kunde sätta stopp för ett nytt norskt storslam.

Norrmännen trillade bort en efter en och när det var dags att svänga in på stadionområdet fick Bolsjunov gå en match mot Hans Christer Holund och Simen Hegstad Krüger.

I slutspurten avslöjade Bolsjunov sedan att han hade imponerande mycket kvar att ge. Ryssen bjöd på en slutväxel som ingen annan kunde svara på, och han vrålade ut sin glädje vid mållinjen då hans första mästerskapsguld var bärgat. Silver till Krüger och brons till landsmannen Holund.

– Loppet blev lite som vi förutspått, med Bolsjunov som grillar övriga fältet. Egentligen var de övriga medaljörerna de enda som kunde hänga med honom. Holund och Krüger är väldigt sega, men svaga i spurten, analyserade Yle Sportens expert Matias Strandvall.

I VM i Seefeld blev Bolsjunov fyrfaldig silvermedaljör, i OS i Pyeongchang året före nappade han tre silver och ett brons.

De andra finländarna fick nöja sig med statistroller. Markus Vuorela slutade 34:e, Juho Mikkonen blev 43:e och Lauri Lepistö 52:a. Loppet var Vuorelas och Lepistös första på VM-nivå.

I morgon står lagsprint på programmet i längdåkningen.

Resultat, skid-VM, herrarnas skiathlon, 15 km (k) + 15 km (f):

1) Aleksandr Bolshunov RSF 1.11.33,9

2) Simen Hegstad Krüger NOR +1,1

3) Hans Christer Holund N0R +1,7

4) Johannes Høsflot Klæbo NOR +21,5

5) Emil Iversen NOR +22,1

6) Sjur Røthe NOR +47,3

7) Andrew Musgrave GBR +1.33,3

8) Ivan Jakimusjkin RSF +2.00,3

9) William Poromaa SWE +2.00,4

10) Dario Cologna SUI +2.00,8

...

13) Iivo Niskanen FIN +2.03,2

34) Markus Vuorela FIN +4.55,6

43) Juho Mikkonen FIN +6.00,6

52) Lauri Lepistö FIN +7.48,0