Eetu Nousiainen föll dramatiskt och slog huvudet i backen – kom med lugnande besked i intervju: "Känns lite i handleden"

Antti Aalto och Niko Kytösaho fick hoppa två gånger i Oberstdorfs normalbacke, medan Eetu Nousiainens enda hopp slutade i ett olyckligt fall. Polacken Piotr Zyla nappade guldmedaljen.

Lördagens herrhoppning i Oberstdorf bjöd på otäcka blåvita scener direkt från start.

Eetu Nousiainen misslyckades med sin landning i HS106-backen, då hans skidor tog i varandra. Finländaren miste därefter balansen och den ena skidan.

Finländaren kom ändå med lugnande besked senare. I Yles intervju var hans handled tejpad, men annars verkade han klarat sig undan med blotta förskräckelsen.

– Jag vet inte vad som hände, man hann inte reagera då allt gick så snabbt. Hoppet skulle ändå inte ha räckt vidare fast jag hade hållits på benen, konstaterade Nousiainen.

– Det känns lite i handleden, så vi ska kolla mer på den. Förutom den blev det bara blåmärken. Jag tappade andan vid fallet, men då det lugnade sig så var det inga problem.

Kytösaho fick bråttom

Antti Aalto nådde andra rundan i en VM-tävling för första gången i karriären, och också Niko Kytösaho kvalificerade sig för den andra omgången i sin VM-debut.

Aalto flög 100,5 meter och Kytösaho nådde 98,5 meter den första rundan. I den andra rundan var Kytösaho lite bättre, men båda två stod för sämre hopp.

Kytösahos 91 meter räckte till en 26:e plats, medan Aaltos 88,5 meter berättigade till plats 27.

– Det blev för bråttom och då försvinner avslappningen i hoppen. Andra hoppet kändes lite sämre än första, men det var ganska jämna prestationer, funderade Kytösaho efteråt.

Niko Kytösaho. Nykö Kytösaho bromsar. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Guldet blev polskt. Piotr Zyla var etta efter den första omgången och pallade för trycket i den andra rundan med ett hopp på 102,5 meter.

Värdlandet Tyskland fick sin första medalj i mästerskapet tack vare Karl Geigers silver. Slovenen Anze Lanisek blev bronsmedaljör.

Resultat, skid-VM, HS 106:

1) Piotr Zyla POL 268,8 poäng (105 och 102,5 meter)

2) Karl Geiger GER 265,2 (103,5-102)

3) Anze Lanisek SLO 261,5

4) Halvor Egner Granerud NOR 259,7 (99-103)

5) Dawid Kubacki POL 257,1 (102-99)

6) Robert Johansson NOR 256,5 (100-101)

7) Michael Hayböck AUT 253,9 (101-97,5)

8) Bor Pavlovcic SLO 253,4 (101,5-98)

9) Daniel Andre Tande NOR 251,6 (101-98)

10) Stefan Kraft AUT 251,2 (100,5-97,5)

...

26) Niko Kytösaho FIN 225,4 (98,5-91)

27) Antti Aalto FIN 224,9 (100,5-88,5)

50) Eetu Nousiainen FIN 75,0 (88)