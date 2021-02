Mikko Rantanen hittade rätt efter lång måltorka – Colorado nära att tappa ledningen i slutet: ”Vi spelade bra i 58 minuter”

Han hade inte gjort mål på nästan en månad men mot Arizona hittade Mikko Rantanen rätt. Finländaren gav Colorado ledningen i numerärt överläge. I Madison Square Garden fanns 1800 personer på läktaren när Rangers körde över Boston.

När NHL-säsongen började i januari gjorde Mikko Rantanen sju mål i Colorados första nio matcher, men sedan har det varit betydligt motigare för finländaren.

I sju raka matcher har han fått lämna isen men en nolla i målprotokollet men i nattens drabbning mot Arizona bröts den tunga sviten. I början av den andra perioden petade han in Colorados 1–0-mål i powerplay.

– I vanliga fall brukar jag försöka göra mig så stor som möjligt framför målet så att pucken kanske kan studsa in men nu kom Nazem Kadris passning rakt på klubbladet. Det var ett lätt mål att göra, säger Rantanen på presskonferensen efter matchen.

Rantanen fick också en passningspoäng i början av den tredje perioden då Andre Burakovsky gjorde 2–0, och när sedan Kadri gjorde 3–0 med nio minuter kvar att spela började Colorados seger kännas klappad och klar.

Men i slutminuterna slappnade laget av och bjöd in Arizona. Phil Kessel och Drake Caggiula såg till att det blev spännande in i det sista men Colorado lyckades till slut hålla undan och vinna med 3–2.

– Vi spelade bra i 58 minuter men i slutet släppte vi in två mål. Vi förtjänade ändå segern och var det bättre laget. De fick inte många chanser förutom i slutet. Det var en solid laginsats, säger Rantanen.

Publik på plats när Boston förlorade stort i Madison Square Garden

Tuukka Rask och Boston Bruins är inne i en jobbig period just nu. I fredags blev laget överkört av New York Islanders och under natten till lördagen förlorade man klart mot New York Rangers.

Rask gjorde flera svettiga räddningar i matchen men det hjälpte inte, Rangers vann matchen med 6–2.

– Vi har haft djupdykningar tidigare men studsats tillbaka direkt. Det här är oacceptabelt och vi kan inte fortsätta så här, säger backen Brandon Carlo.

För första gången den här säsongen fick Rangers spela en match med publik i Madison Square Garden. Enligt reglerna får man nu ta in tio procent av arenans kapacitet och det betydde att 1800 personer såg Rangers vinna.

– Publiken gav oss definitivt energi. Under nationalsången fick jag gåshud och energi som jag inte fått på en lång tid, säger Ryan Strome som gjorde ett av Rangers mål.

Resultat:

NY Rangers – Boston 6–2

BOS: Urho Vaakanainen 0+0, -2, 19:39

BOS: Tuukka Rask 28/34 räddningar

Minnesota – Los Angeles 3–1

LAK: Olli Määttä 0+0, +/-0, 20:39

Arizona – Colorado 2–3

COL: Mikko Rantanen 1+1 , +2, 19:52

COL: Joonas Donskoi 0+0, -1, 13:13