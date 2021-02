Sundomföräldrar frustrerade över respektlöst beteende och fula ord i backen - önskar bättre samarbete för att öka trivseln vid Öjberget

Trängseln är i år stor vid Öjberget då ivriga utförsåkare i alla åldrar njuter av en vinter med mycket snö. Precis som tidigare år ställer en grupp föräldrar upp som extra ögon i backen. Men jobbet är tyvärr långtifrån trevligt eller enkelt alla gånger.

Det konstaterar Elisabeth Henriksson, en av de aktiva Sundomföräldrar som engagerat sig i frivilligarbetet på Öjberget.

- Det stora problemet är att ungdomar tar åt sig makt och använder den så att det vanligtvis drabbar de yngre barnen, säger Henriksson.

Henriksson beskriver ofta återkommande situationer där äldre barn går före i liftkön eller åker så att yngre barn skräms eller störs, exempelvis drar upp snö på de yngre. Henriksson kallar beteendet både respektlöst och fult.

För att öka trivseln och göra skidåkningen vid Öjberget trygg för alla har föräldrarna grundat gruppen Vuxna på Öjberget. I år har gruppen knappa 20 medlemmar som håller kontakt och turas om att tillbringa tid vid Öjberget. För arbetet krävs skinn på näsan, eftersom man på ett smidigt sätt ska klara av att tillrättavisa barn som inte är ens egna.

- Det kan kännas jättesvårt därför att en ung vuxen har ett stort ego och beter sig enligt det, säger Henriksson med ett skratt.

Bakom skrattet finns ändå en del frustration. Bland föräldrarna i Vuxna på Öjberget finns många som upplevt obehag i form av ilskna blickar och fula ord från ungdomarna.

- Man känner sig väldigt liten på jorden just då, beskriver Henriksson.

Stadens resurser knappa

Mika Lehtonen, chef för idrottsverksamheten på Vasa stad, säger att han storligen uppskattar det arbete som föräldrarna i Vuxna på Öjberget utför på plats.

Mika Lehtonen, chef för idrottsverksamheten på Vasa stad. Porträttfoto av man som står framför en ishockeyrink. Mannen har mössa, glasögon och dunjacka. Det är vinter och mörkt ute. Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Han konstaterar samtidigt att staden tyvärr har resurser endast för minimalt med egen bemanning på plats. Det är två personer på jobb när backen är öppen. En av dem måste hela tiden följa med vad som händer i liften som kameraövervakas. Det jobbet görs inomhus, på skärm.

- Den andra ska vara utomhus och finnas till hands om någon behöver hjälp med ankarliften eller för att övervaka köandet.

Lehtonen har hört från flera håll att, både i år och tidigare år, att ordningsproblem förekommer. Stadens anställda har rätt att ta liftkortet av åkare som uppför sig illa. Men det är svårt för en person att ha uppsikt över allt som sker i kön till liften.

- Och det är fullständigt omöjligt att övervaka en kö som är 200 meter lång.

I år förvärras läget av pandemin. Bara besökare som hör till samma familj eller grupp uppmanas dela på en ankarlift, annars ska man hålla avstånd och åka ensam. Dessutom är Öjbergets lift gammal och går långsamt. Därför är de långa köerna ibland ett faktum, beklagar Lehtonen.

- Våra anställda måste också hålla sig relativt nära liften ifall någon behöver hjälp.

I praktiken blir det alltså svårt för stadens anställda att ingripa om de inte själva ser vad som inträffat. De frivilliga i Vuxna på Öjberget får inte ta liftkortet av någon, de kan endast rapportera vidare till stadens anställda. Bråk kan uppstå där ord står mot ord och det är omöjligt för stadens anställda att avgöra om det finns fog för att konfiskera liftkort.

Med coronan följer frustration

I år verkar problemen med dåligt uppförande i backen vara större än tidigare år. Det har Mika Lehtonen fått berättat för sig och detsamma säger föräldrarna i Vuxna på Öjberget.

Elisabeth Henriksson tror att det kanske är pandemin som spelar en roll.

- Jag tror det är starka känslor i ungdomarnas kroppar just nu. Det är så mycket frustration som ska komma ut, och det märks också i det här fula språket som bara blir grövre.

Just därför ska de vuxna absolut inte backa just nu, tycker hon. Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn är devisen som Henriksson och de andra i Vuxna på Öjberget jobbar enligt.

- Jag ser att vi verkligen behövs, inte minst för att lyfta fram de yngre barnens rätt. Så vi ska fortsätta och inte bli rädda för ungdomarna.

I år har Öjberget varit populärare än någonsin. Pandemin bidrar liksom förstås glädjen över att den snörika vintern gör det möjligt att hålla öppet i backen. Skylt som visar karta över Öjberget, backarna och skidspåren i området. Bild: Yle/Moa Mattfolk

Önskar mer samarbete

Henriksson har två önskemål. Dels skulle fler vuxna gärna få söka sig med i verksamheten. Nu inför sportlovet har man ordnat skolningstillfällen för vuxna som är nya i gruppen, och man välkomnar varmt ännu fler. Ett skolningstillfälle hålls på sportlovsmåndagen.

Dels önskar hon ett närmare samarbete med Vasa stad. Föräldrarna har tillgång till fem liftkort så att de också kan åka upp i backen och visa att de finns i hela området. Men kring ansvarsfrågorna kunde man gärna föra en närmare diskussion tycker hon.

- Jag tror att vi behöver en gemensam lösning kring när vi ska hjälpa till, och vilket ansvar som ligger på vem. Mer kommunikation önskar jag.

Mika Lehtonen diskuterar gärna lösningsförslag med frivilligföräldrarna. Att stadens tekniska sektor skulle utöka personalresurserna på Öjberget håller han ändå inte för särskilt troligt eftersom stadens ekonomi är så ansträngd.

Både Henriksson och Lehtonen är också övertygade om att det inte skulle skada om fler vuxna hjälptes åt på Öjberget.

- Jag upplever att många för dit sina barn och släpper av dem. Det skulle kanske få vara mera vuxna på Öjberget som ser hur det egna barnet beter sig, säger Henriksson.

Lehtonen håller med.

- Jag önskar att fler vuxna är på plats och att man också kommer till vår personal och säger till om man ser någon som beter sig illa i backen eller i liftkön.