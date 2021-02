Therese Johaugs 18-åriga kusin blev historisk världsmästarinna i Oberstdorf – glänste timmar efter idolens guld: "Har alltid sett upp till henne"

Tonåringen Gyda Westwold Hansen är den första världsmästarinnan i nordisk kombination. Den historiska tävlingen blev en norsk uppvisning.

Norge har tagit medalj i alla tävlingar i skid-VM i Oberstdorf hittills. Tidernas första VM-tävling i nordisk kombination för damer blev inget undantag.

Norskorna tog hand om alla tre valörer. Därmed har Norge tagit 14 medaljer i mästerskapet, medan resten av världen fått nöja sig med tio pallplatser.

I den första VM-tävlingen i nordisk kombination för damer fick norskan Mari Leinan Lund gå ut som förste dam på 5-kilometersslingan, tre sekunder före landsmaninnan Gyda Westwold Hansen. Den sistnämnda åkte ikapp och tog en klar seger, medan Leinan Lund fick utkämpa en silverkamp med lillasystern Marte.

Silvret gick till storasystern Mari, efter att Marte Leinan Lund vurpat alldeles på slutet.

Gjorde som kusinen Johaug

Vinnaren Westvold Hansen låg tvåa efter backmomentet – något hon var missnöjd med.

– Det här var väldigt stort. Det har varit en ganska turbulent dag. Jag är glad över att jag kunde vända på mitt humör efter hoppningen, sa guldmedaljören till norska TV2.

18-åriga Westwold Hansen är kusin till skiddrottningen Therese Johaug, som också vann guld i dag. Båda två kommer från den lilla byn Dalsbygda.

– Jag har sett upp till henne i alla år och följt med mästerskapen hon tävlat i. Det var särskilt kul att göra det här samma dag som hon också vann VM-guld.

Kombidamerna tävlade endast i dag i Oberstdorf. Tävlingen saknade finländskor.

Tävlingens ”mest blåvita” åkare var förmodligen amerikanskan Annika Malacinski, som också har ett finländskt pass. 19-åringen slutade 23:e.

Resultat, nordisk kombination, damer, HS 106 + 5 km:

1) Gyda Westvold Hansen NOR 13.10,4

2) Mari Leinan Lund NOR +13,8

3) Marte Leinan Lund NOR +28,8

4) Anju Nakamura JPN +39,9

5) Tara Geraghty-Moats USA +1.09,4