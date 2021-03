392 nya coronafall i Finland – högsta incidensen på Åland

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar att 392 nya coronavirusfall har konstaterats i Finland under det senaste dygnet. 251 av de nya fallen har bekräftats i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Näst mest fall, 33, har konstaterats i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Under de senaste två veckorna har sammanlagt 7 402 coronafall konstaterats, vilket är 2 222 fler fall än under den tidigare tvåveckorsperioden.

Under de senaste sju dagarna har 3 932 coronafall bekräftats, vilket är 462 fall fler än veckan innan.

Coronafallen har ökat snabbt på Åland



Incidensen i Finland ligger just nu på 128 coronafall per 100 000 invånare per två veckor. Högst är incidensen på Åland (332) och inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (254).

Coronaläget på Åland har förvärrats snabbt om man ser på siffrorna från Institutet för hälsa och välfärd. Under de två senaste veckorna konstaterades hundra nya coronafall på Åland, då endast tre fall konstaterades under veckorna innan. Åland har sammanlagt kring 30 000 invånare.

Sammanlagt har 58 064 coronafall konstaterats i landet.

Källor: Institutet för hälsa och välfärd, STT

