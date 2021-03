Forsbyrättegången fortsatte bakom stängda dörrar – två av de mordåtalade ville skylla allt på den äldsta pojken

I morse fortsatte den omtalade Forsbyrättegången, där tre tonåringar står åtalade för mord på en jämnårig bekant i december i fjol. Åklagarna vill att den 16-åriga och de två 17-åriga pojkarna som åtalas för ett brutalt mord i Helsingfors i december genomgår en sinnesundersökning.

Den 4 december misshandlades en 16-årig pojke på ett brutalt och enligt åklagarsidan sadistiskt sätt i en park i Forsby i Helsingfors, och dog efter att han lämnats kvar av gärningsmännen.

Pojkarna är åtalade för mord den 4 december, men även för regelbunden misshandel under höstens gång.

Dessutom åtalas två av pojkarna samt en fjärde pojke för att ha rånat offret på sensommaren. Den fjärde pojken omfattas inte av misshandels- eller mordåtalen.

Två av pojkarna hördes för en och en halv vecka sedan och i dag hörs den äldsta av de tre.

De två yngre pojkarna, varav den ena fyllde 16 år dagen för dådet, kände offret sedan länge. Den äldre pojken lärde känna de andra sommaren 2020.

De två yngre försökte efter dådet förminska sina egna roller i misshandeln, och skylla på den äldsta pojken. Det visar förundersökningsmaterialet som innehåller meddelanden pojkarna skickat till varandra.

I mitten av februari hölls en minnesstund för offret i Forsby. kynttilät Bild: Berislav Jurišić / Yle

Enligt åtalet verkar den äldsta ha stått för det mesta av våldet under mordnatten, och han hade även ensam misshandlat offret under hösten. Alla tre pojkar hade även i grupp misshandlat offret under hösten.

Enligt åklagarna finns inga tecken på att enbart den äldsta skulle vara skyldig i fallet. Den äldsta pojken och den yngsta pojken har erkänt grov misshandel och grovt dödsvållande, medan den tredje bara erkänner misshandeln.

Stängda dörrar

Måndagens rättegång sker likt föregående session bakom stängda dörrar.

Pojkarna själva hörs under dessa sessioner, och utomstående skulle enligt åklagarna kunna påverka pojkarnas samarbetsvilja. Ärendets känsliga natur är också en orsak.

Då Yle ber om en kommentar av åklagare Yrjö Reenilä i en paus på måndagen är han fåordig. Han kommenterar inte det som sagts bakom stängda dörrar eller åklagarsidans plan för att bevisa att kriterierna för mord uppfylls.

Under pojkarnas vittnesmål hoppas åklagarna att få en klarare bild av vem som gjort vad.

Svårt att bevisa uppsåt

Enligt åklagare Satu Pomoell blir åklagarsidans utmaning att bevisa att pojkarna har varit medvetna om konsekvenserna av den brutala misshandeln. För att de ska dömas för mord måste det vara överlagt.

– Det kommer vara svårt att visa att de redan tidigare på dagen har tänkt att personen ska dödas, men de har insett det under kvällens gång och de måste ha förstått i det skedet vad slutresultatet skulle bli, sade Pomoell till Yle innan måndagens session.

Det är ett så ofattbart dåd att vi hoppas få klarhet genom sinnesundersökningen

Oklart är därmed om pojkarna kan dömas för mord, dråp eller dödsvållande. Åklagarna yrkar alltså på rubriceringen mord och ovillkorligt fängelsestraff.

Åklagarna har yrkat på att de tre pojkarna som åtalas för dådet ska dömas för mord, men de har också bett om en sinnesundersökning av de åtalade.

– Det är ett så ofattbart dåd att vi hoppas få klarhet genom sinnesundersökningen, har åklagare Yrjö Reenilä berättat för Yle.

Beroende på vad undersökningen ger för resultat kan det påverka domsluten i fallet.

Fortsätter på onsdag

Efter att den tredje pojken har hörts fortsätter rättegången ännu på onsdag den 3 mars, med de olika parternas slutpläderingar och åklagarnas påföljdsbestämning.

Därefter inväntas domen. Eftersom de åtalade är minderåriga innebär det i sig en lindrigare straffskala, och enligt experter möjligtvis förkortade domar.

Straffet för mord begått av minderåriga är mellan 2 och 12 år i fängelse. Maxstraffet för dråp är 9 år.

Straffrättsprofessor Matti Tolvanen sade för två veckor sedan till Ilta-Sanomat att åtalen för misshandel och rån i sin tur kan förlänga straffet med några år.

Enligt Tolvanen kunde det betyda att det sammanlagda maxstraffet för de två som anklagas för mord, misshandel och rån är 15 år fängelse.