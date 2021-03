Morgonkollen: Trump kastade fram tanken om att kandidera i valet 2024 – och fyra andra nyheter att känna till den här morgonen

God morgon! Här listar vi fem nyheter som är bra att känna till den här dagen.

Trump tänker inte grunda ett nytt parti – öppnar upp för att kandidera i valet 2024

Ex-presidenten Donald Trump talade på söndag kväll inför sina anhängare på den konservativa konferensen CPAC. Han serverade välbekanta angrepp på sina politiska motståndare och bjöd också på teser om hur republikanernas politiska agenda bör se ut framöver.

Trump kallade, trots att hans rådgivare avrått honom, det senaste presidentvalet “riggat” och påstod att han endast förlorade presidentvalet på grund av valfusk.

- Jag kanske till och med ställer upp och besegrar dem en tredje gång, sade Trump inför en jublande publik och kastade fram tanken om en kandidatur i nästa presidentval år 2024.

Trump dementerade i sitt tal också spekulationer om att han skulle vara på väg att grunda ett eget parti och efterlyste enighet inom det republikanska partiet.

Finska kennelklubben avbryter tillfälligt all verksamhet kopplad till skolning av skyddshundar

Finska kennelklubben uppger att all verksamhet som har att göra med skolning av skyddshundar tillfälligt avbryts. Förbundet fattade beslutet under ett möte under söndagen.

Beskedet kommer efter de smygfilmade videoklipp som Yle publicerade i onsdags, där skyddshundar skolas med våldsamma och plågsamma metoder.

Verksamheten kan återupptas när de brister som uppdagats har utretts och rättats till, och när alla verksamhetsmodeller har utvecklats så att de stöder djurens välmående, skriver Kennelförbundet i ett pressmeddelande.

Sedan Yles publicering av videor där hundar skolas med våldsamma metoder har flera organisationer gått in för åtgärder. En schäfer springer på ett gräsplan. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Nu ska våra hushållsapparater bli energieffektivare – märkningen förnyas

Från den första mars ändras energimärkningen av hushållsapparater. Våra maskiner har blivit energisnålare och den gamla skalan fungerar inte längre för många apparater.

- De här plusklasserna har varit svåra för konsumenterna. Det har inte varit klart vad som är skillnaden mellan A eller A+++ och därför återgår vi till bokstäver, berättar överingenjör Johanna Kirkinen från Energimyndigheten.

Nu ska klasserna istället gå från A till G. Produkter av klass A är mest energieffektiva, medan produkter av klass G är mest ineffektiva. Maskinerna är de samma, det är bara skalan som bereder plats för nya alltmer energieffektiva lösningar.

gamla och nya energimärkningar Bild: Yle/Björn Karlsson

Chefstränaren Petter Kukkonen upprörd över korta VM-banor i Oberstdorf

Finlands chefstränare i nordisk kombination, Petter Kukkonen, är i luven på Internationella skidförbundet Fis igen. Nu handlar det om längden av Oberstdorfs VM-bana för nordisk kombination – som enligt Kukkonen är betydligt kortare än lovat.

På lördagen avslöjade Kukkonen att man mätt att tävlingsslingan i Oberstdorf endast är 2,25 kilometer lång, trots att det officiella måttet är 2,5 kilometer.

Det betyder att skidmomentet på 10 kilometer i nordisk kombination egentligen bara är 9 kilometer långt. Det gör en betydande skillnad för en idrottare som Ilkka Herola, som hör till fältets vassaste skidåkare.

“Flera lag har stöttat oss. De har mätt samma sak med sina egna gps-apparater. Rutten är helt klart för kort”, slog Kukkonen fast för Yle Urheilu på söndagen. Petter Kukkonen ser allvarlig ut. Bild: Lehtikuva

Söndagen den blodigaste dagen i Myanmar sedan militärkuppen – nya protester väntas i dag

Nya massprotester väntas i dag i Myanmar, dagen efter att minst 18 demonstranter dödades av polisen.

Söndagen var den blodigaste dagen hittills sedan armén genomförde en militärkupp, men det verkar inte avskräcka demonstranter.

Motståndet mot juntan ökas av att den avsatta regeringschefen Aung Saan Suu Kyi troligen ställs inför rätta i dag.

Hon beskylls för att ha brutit mot importlagar, men åtalen betraktas som manipulerade och politiskt motiverade. Suu Kyi hålls fängslad på okänd ort och har inte synts i offentligheten på en månad.

Demonstranter drabbade samman med polisen bland annat i landets största stad Rangoon, där flera personer dödades enligt ögonvittnen. Demonstranter drabbade samman med polisen bland annat i landets största stad Rangoon, där flera personer dödades enligt ögonvittnen. Bild: STELLA Pictures / ddp

Den första dagen i mars blir tämligen varm och solig, men också blåsig.

I landets södra och mellersta delar samt i Norra Österbotten är dagens högsta temperatur mellan +3 och +7 grader. Mest måttlig vind omkring väst, som på dagen är byig.

På Bottenviken varnas det för hård, västlig till sydvästlig vind 14 m/s.