New Yorks guvernör Andrew Cuomo medger opassande beteende mot kvinnor - riskerar att avsättas efter utredning

Delstaten New Yorks guvernör Andrew Cuomo har för första gången medgett att han kan ha betett sig mot kvinnor på ett sätt som kunde tolkas som "okänsligt och alltför personligt." Hans medgivande kom efter att två kvinnliga medarbetare hade anklagat honom för sexuella trakasserier, vilket har utlöst en opartisk utredning.

Andrew Cuomo som har lett delstaten New York i tio år, medger alltså för första gången att det finns anledning att utreda honom för sexuella trakasserier.

Cuomo försökte låta ångerfull i ett uttalande, där han ändå inte direkt erkände att han hade gjort sig skyldig till de allvarliga trakasserier han anklagas för.

- Jag inser nu att mitt beteende kan ha varit för okänsligt eller personligt och att en del av mina kommentarer kan ha uppfattats på ett sätt som jag inte avsåg.

- Jag erkänner att en del av det jag har sagt har missuppfattats som oönskad flirt. Jag är verkligt ledsen över det, konstaterade Cuomo.

Andrew Cuomo är en av USA:s mest kända guvernörer och han höjde sin profil ytterligare under coronapandemin som drabbade delstaten New York särskilt hårt i fjol våras.

Han har också fått hård kritik för att han har försökt dölja hur många som dog av coronaviruset på äldreboenden i New York. Cuomo gav under den värsta perioden av pandemin order om att smittade äldre personer skulle vårdas på äldreboenden för att ge rum åt andra patienter på överfulla sjukhus.

Det anses ha bidragit till det stora antalet avlidna på äldreboenden i delstaten, något som Cuomos administration också försökte dölja.