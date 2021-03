Dunderkross av Therese Johaug på fria milen – lyckliga veteranen Roponen grät glädjetårar: "En otroligt fin prestation"

Therese Johaug var förkrossande överlägsen på damernas 10 kilometer fritt i skid-VM i Oberstdorf. Dagens bästa finländska stavas inte Krista Pärmäkoski – Riitta-Liisa Roponen var rörd efter sin tiondeplats.

Therese Johaug har inte förlorat ett individuellt distanslopp i VM sedan den 24 februari 2015. Norskan var storfavorit på Oberstdorfs fristilstia med intervallstart, och sin vana trogen öste hon på från start.

Johaug toppade varje mellantid med växande marginal till resten. Till slut blev hon en löjligt överlägsen vinnare.

I mål var norskan nämligen närmare en minut snabbare än tvåan Frida Karlsson. Trean Ebba Andersson förlorade med över en minut till vinnaren Johaug.

Guldet är Johaugs andra i mästerskapet och tolfte på VM-nivå.

– Det var definitivt det bästa skateloppet jag gjort. Dessutom hade jag fantastiskt bra skidor, summerade norskan för NRK.

Roponen överlycklig

De största finländska förhoppningarna fanns på Krista Pärmäkoski i loppet. Men i stället var det 42-åriga Riitta-Liisa Roponen som var bäst av de blåvita.

I Obertsdorfs senaste VM 2005 blev Roponen tolfte i motsvarande lopp. Nu överträffande hon det – Roponen såg rörd ut efter dagens tiondeplats.

– Det är helt fantastiskt, jag är så lycklig. I Seefeld (2019) grät jag av besvikelse, nu gråter jag glädjetårar. Jag fick så otroligt många lyckönskningar i går, jag är bara så stolt över att vara här och få maximal utdelning, säger en glad Roponen.

– Skidorna fungerade bra, killarna gjorde ett enormt jobb i går då de testade sexton par för mig.

Riitta-Liisa Roponen. Riitta-Liisa Roponen skidar uppför backe. Bild: Lehtikuva

Finländskan var knappt 40 sekunder från en medaljplats.

– Det går knappast att för folk att säga mitt namn utan att nämna 42:an nuförtiden, så visst är det otroligt fin prestation.

Pärmäkoski landade i sin tur på en 13:e plats, drygt tio sekunder efter Roponen.

– Placeringen är vad den är, det kändes som en stabil prestation och jag gav mitt bästa. Det räckte så här långt, funderade Pärmäkoski.

Yle Sportens expert Matias Strandvall tyckte att Pärmäkoski inte såg effektiv ut i spåret.

– Det ser nog ut som att hon orkar och öser på, men farten räcker inte till. Det tyder på att hennes muskelatur är belastad, och inte tillräckligt återhämtad, menade experten.

Laura Mononen blev 24:e och Anne Kyllönen 40:e.

Skid-VM, damernas 10 km (f):

1. Therese Johaug NOR 23.09,8

2. Frida Karlsson SWE +54,2

3. Ebba Andersson SWE +1.06,9

4. Jessie Diggins USA +1.12,0

5. Tatiana Sorina RSF +1.13,8

6. Charlotte Kalla SWE +1.16,3

7. Ragnhild Haga NOR +1.25,9

8. Helene Marie Fossesholm NOR +1.41,0

9. Teresa Stadlober AUT +1.42,2

10. Riitta-Liisa Roponen FIN +1.43,9

...

13. Krista Pärmäkoski FIN +1.54,4

24. Laura Mononen FIN +2.27,0

40. Anne Kyllönen FIN +3.09,1