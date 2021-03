Finska golfmästaren Rasmus Karlsson från Fiskars vill bli ännu bättre: Första målet är att nå en placering på topp 100-listan

Golfaren Rasmus Karlsson, 25 år, från Fiskars i Raseborg har klara mål för sin proffskarriär: Han ska nå en plats bland de hundra bästa och spela i den europeiska touren.

Pappan till en av Rasmus Karlssons kompisar introducerade honom till sporten golf. Efter några rundor på Bruksgolfs bana nära hemmet var han såld.

Nu är han regerande finsk mästare i slagspel och säger att han hela tiden blir bättre och bättre.

Han har bott hela sitt liv i Västnyland undantaget de fyra åren efter beväringstjänsten då han bodde i staden Mobile i delstaten Alabama i USA.

Rasmus Karlsson studerade ekonomi och spelade golf i fyra år i Alabama i USA. Rasmus Karlsson slår ett slag från sandbunkern. Bild: Juha Hakulinen

Han flyttade dit för ekonomistudier och för att spela golf. Han säger att det var ett stort steg för honom att flytta till USA.

- Jag har alltid varit mammas pojke så steget var stort att flytta till USA. Det var tufft att flytta hemifrån eftersom jag bott hos föräldrarna i hela mitt liv.

- Åren i USA lärde mig mycket, säger han.

Tränade golf varje dag i Alabama

Rasmus Karlsson säger att han ganska snabbt acklimatiserade sig i USA och fick nya vänner. Studierna gav honom också en yrkesutbildning inom ekonomi.

- Det handlade inte enbart om att studera eller att spela golf. Studierna kom alltid först men vi tränade golf varje dag, säger han.

Rasmus Karlsson vill gå framåt i sin golfkarriär. Golfaren Rasmus Karlsson drar en golfkärra efter sig. Bild: Juha Hakulinen

Att han överhuvudtaget fick möjligheten att studera och spela golf i Alabama har med de rätta kontakterna att göra.

- Min tränare David Silva känner de rätta människorna där och han presenterade mig för tränarna där. Den vägen fick jag sedan ett stipendium.

Golfbanorna i USA är ganska lika dem vi har i Finland, säger han.

- Banorna där är kanske lite längre och lite bredare. Gräset är förstås annorlunda där, säger han med ett leende.

Trevliga människor i Mobile

På frågan hurdan stad Mobile i Alabama är svarar Rasmus Karlsson med ett leende:

- Det är som det är där i södern, men människorna är trevliga där och vädret är fint. Det går att spela golf året om, säger han.

Nu har Rasmus Karlsson tagit steget ut och blivit proffs i golf. Han säger att han tränar ganska mycket eftersom golf kräver uthållighet.

- Tävlingarna räcker fyra dagar och det gäller att ha full fokus hela tiden. Det blir väldigt tungt att hela tiden vara koncentrerad, säger han.

Han säger att något slag ibland misslyckas i en lång tävling. Då gäller det helt enkelt att glömma det slaget och komma vidare.

- Jag har ett ganska häftigt temperament, så det kan hända att jag säger några svordomar. Sedan gäller det att glömma bort saken och fokusera hundra procent på kommande slag.

Det perfekta slaget

Alla golfspelares dröm är att slå en hole in one, det vill säga ett så bra slag att bollen går in i hålet med ett enda slag. Rasmus Karlsson säger att känslan då man slår en hole in one är nästan obeskrivlig.

Att slå hole in one är alla golfares dröm. Rasmus Karlsson har just slagit ett slag. Bild: Tomi Närvi

Han säger ändå att han sent glömmer sin första hole in one. Det var på Nordcenters golfbana i Pojo år 2014 han lyckades med det perfekta slaget första gången

- Det var 16:e hålet och det var ett perfekt slag där bollen flög rakt mot flaggan i hålet. Bollen studsade en gång och slank sedan in i hålet. Klubban flög upp i luften och jag firade, säger Karlsson.

Tiger Woods är etta

Vintertid grentränar Rasmus Karlsson omkring 30 veckotimmar och det gör han inomhus. Dessutom tränar han en hel del fysik. Om somrarna kan det bli upp till 70 timmar träning i veckan.

Han har lagt upp klara mål för sin golfkarriär. För det första vill han komma in på listan över de 100 bästa golfspelarna i världen.

- Inom fyra år vill jag spela i Europatouren, säger han självsäkert.

I den europeiska golftouren deltar de riktigt allra bäst golfspelarna.

- Tiger Woods, svarar Rasmus Karlsson utan att tveka på frågan vem hans förebild varit och är i golf.

Tiger Woods är Rasmus Karlssons favorit. Tiger Woods, augusti 2014 Bild: EPA / All Over Press

- Det är klart att det fanns goda golfspelare också före honom, men det var han som gjorde grenen till en riktigt sport och det är också hans förtjänst att prispengarna blivit större, säger han.

Rasmus Karlsson har fått årets idrottspris av fritidsnämnden i Raseborg.