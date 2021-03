Raseborg säljer Ekkulla i Svartå till Rafael Donner – Anita Dufholm får köpa daghem i Bäljars

Raseborg har sålt Ekkulla gamla skolbyggnad i Svartå bruk till Rafael Donner. Staden sålde en daghemsbyggnad i Bäljars i Karis till Anita Dufholm.

Rafael Donner gav det högsta budet, 214 000 euro, på en nätauktionssajt. Stadsstyrelsen beslöt i måndags (1.3) att sälja fastigheten till Donner.

Stadsstyrelsen förkastade ett anbud om Ekkulla som lämnats in per e-post efter anbudstidens utgång. Det förkastades eftersom det inte lämnades in via auktionssajten.

Bäljars daghem i Karis har också varit på nätauktion. Bäljars daghem, en gul träbyggnad med rött tak. Bild: Pia Santonen / Yle

Anita Dufholm får köpa daghemsbyggnaden i Bäljars för 64 000 euro.