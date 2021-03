Åtta frågor om vad utegångsförbud kan innebära – vem övervakar och vilka tider får man inte röra sig utomhus?

Flera länder har redan haft utegångsförbud på grund av coronaepidemin och nu kan det bli aktuellt också i Finland. Yle Uutiset redde ut vad det kan innebära för oss medborgare.

Om coronaläget förvärras kan regeringen fatta beslut om utegångsförbud. För att göra beslutsprocessen smidigare har det redan gjorts en del förberedande arbete, men än så länge är utegångsförbud endast på idéstadiet.

Utegångsförbud kan bli en dellösning om andra knep inte fungerar tillräckligt bra.

Detaljerna är ännu höljda i dunkel, men konturerna kring ett utegångsförbud kan skönjas redan nu.

När det råder utegångsförbud får man röra sig bland folk endast om det är nödvändigt.

Enligt statsminister Sanna Marin (SDP) skulle det vara lovligt att till exempel besöka mataffären eller apoteket, men mycket mer än så kan hon inte ännu lova.

I mitten av februari skrev Helsingin Sanomat att regeringen troligtvis också tillåter att man tar sig till jobbet, studier eller läkare, men regeringens planer kan ha ändrats under de senaste veckorna.

Ska man få motionera utomhus under utegångsförbud? Den frågan är ännu obesvarad. Person med låga skor och bar vrist i snön. Bild: Lev Dolgachov

Mycket är alltså ännu oklart kring den här frågan. Får man idrotta utomhus? Får man vara ute med barnen? Gäller förbudet bara nattetid eller dygnet runt? Det är bara några frågor som ännu inte har ett svar.

Det som däremot är klart är att utegångsförbud är en sista utväg. Om coronaepidemin kan lugnas ner med lättare metoder så införs inte något utegångsförbud.

Polisen övervakar och kan vid behov bötfälla den som bryter mot utegångsförbud.

Konsta Arvelin, jurist vid Polisstyrelsen, säger att förbudet troligtvis skulle övervakas ungefär på samma sätt som då Nyland avskärmades från resten av landet för ungefär ett år sedan.

– Utgångsläget är att människor följer lagen och rör sig endast när det är nödvändigt. Vid behov kan det här kontrolleras vid ett kvickt förhör på fältet, säger Arvelin till Yle Uutiset.

Den som inte har en trovärdig förklaring kan få böter. Hur mycket böter det blir är oklart, men när Nyland avskärmades kunde det bli tio dagsböter för den som olovligt rörde sig över landskapsgränsen.

Böter används också på andra håll i Europa. I England kan man tvingas betala ungefär 230 euro om man bryter mot utegångsförbudet, enligt BBC. Men den brittiska polisen ska först förklara reglerna och uppmana folk att följa dem. Böter ska användas endast om budskapet (och den som bryter mot förbudet) annars inte går hem.

Enligt Arvelin kommer polisen att omdirigera sina resurser så att utegångsförbudet kan övervakas om ett sådant införs. Övervakningen blir lättare för polisen om regeringen ger tydliga direktiv om vilka begränsningar som gäller. Det är också lättare att övervaka om området som ska övervakas är så litet som möjligt.

De strängaste förbuden i Europa gäller alla möten med andra människor.

Till exempel de engelska coronadirektiven förbjuder möten med personer som inte hör till det egna hushållet. Det enda undantaget är motion utomhus, då får man träffa en annan person en gång om dagen om man håller säkerhetsavstånd.

I övrigt ger det engelska förbudet endast möjligheten att lämna hemmet för att ta sig till jobb eller studier, för att handla förnödenheter eller uppsöka läkare.

Också andra länder har strikta regler för att hålla nere antalet personer man träffar.

I Italien får man besöka endast ett hem per dag. I den tyska staden Berlin får man träffa endast en person som inte tillhör det egna hushållet. Spanien har haft ett förbud mot motion utomhus.

I Finland kan det hända att något område avskärmas på samma sätt som det gjordes med Nyland under våren 2020.



Statsminister Sanna Marin har sagt att ett sådant scenario är möjligt om coronaepidemin förvärras, och enligt polisinspektör Konsta Arvelin är också polisen förberedd på att en sådan situation kan uppstå.

Flera europeiska länder har haft restriktioner för att begränsa hur mycket folk rör sig mellan olika områden. I England ska man inte lämna den ort man bor på, i Tyskland ska man inte ta in på hotell och i Italien ska man inte röra sig mellan områden som är i olika faser av epidemin.

Som det ser ut nu skulle ett utegångsförbud i Finland endast gälla områden med allmän smittspridning.



I nuläget skulle det gälla främst södra Finland, till exempel i huvudstadsregionen.

Också andra europeiska länder, till exempel Tyskland och Italien, har de striktaste utegångsförbuden i de områden där coronaepidemin är som värst.

Hur det kan tänkas bli om Finland inför utegångsförbud är ännu oklart.



I vissa europeiska länder gäller förbudet endast kvällar och nätter. I Frankrike får man inte röra sig utomhus mellan klockan 18 på kvällen och 6 på morgonen. I Italien gäller det från klockan 22 till 5 och i Nederländerna klockan 21 till 4.30.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) har sagt att det är möjligt att ett eventuellt utegångsförbud skulle gälla endast mellan vissa klockslag.

Enligt Helsingin Sanomat har regeringen förberett ett tre veckor långt utegångsförbud. Men det finns exempel på länder där förbudet har pågått i flera månader, trots att det ursprungligen skulle vara kortare.

Tyskland införde mycket stränga coronabegränsningar, inklusive utegångsförbud, i mitten av december. Då skulle de pågå i tre veckor, men de strängaste begränsningarna hölls kvar i över två månader.

Britterna fick utegångsförbud strax före jul och de begränsningarna ska lättas stegvis först nu från och med mars.