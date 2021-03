Nytt dagligt rekord för antalet coronafall i Egentliga Finland – sjukvårdsdistriktet föreslår omedelbart strängare begränsningar

I går på tisdagen rapporterades 112 nya fall av covid-19 i Egentliga Finland. Det är rekordmånga coronafall under en dag. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har nu sammanlagt cirka 5 700 fall av covid-19 konstaterats.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har gett ett uttalande till regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, i vilket de uppmanar att man tillfälligt ska stänga alla lokaler och utrymmen där folksamlingar kan bildas.

Enligt sjukvårdsdistriktets uttalande är den epidemiologiska situationen sådan att lagen om smittsamma sjukdomar skulle tillåta stängningen av utrymmen i hela landskapet.

Incidenstalet, alltså antalet smittade personer per 100 000 invånare per 14 dygn, har under de senaste två veckorna stigit till 163 i Egentliga Finland. För en vecka sedan var incidensen 130.

– Nu är det verkligen viktigt att alla tar situationen på allvar, arbetar på distans om möjligt, tvättar händerna och använder munskydd. Alla sociala kontakter måste hållas till ett minimum, säger Mikko Pietilä, chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Sedan i går har rekordmånga coronafall konstaterats i hela landet, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Ser man på de nya coronafallen per sjukvårdsdistrikt, konstaterades flest fall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och näst mest fall i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.