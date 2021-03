Ovanligt många coronatestas just nu i Raseborg - du kanske inte får en testtid lika snabbt som vanligt

Coronatestningen går för närvarande på högvarv i Raseborg. Många har märkt att man inte får en testtid lika snabbt som tidigare utan kan tvingas vänta en dag eller två.

På staden är man medveten om utmaningarna.

- Vi har för tillfället över 200 personer i karantän. De ska testas två gånger under karantäntiden samt ifall symtom uppkommer, uppger Petra Louhimies, informatör vid Raseborgs stad.

Allt detta tar tid och kan skapa små köer även om HUS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, har ökat på testkapaciteten i Raseborg så att det finns fler tider att boka än normalt.

- Mångas karantän tar slut den 5 mars. Det betyder att onsdagen och torsdagen (3-4.3) är belastade testdagar, säger Louhimies.

Nya virusvarianter ställer till det

De nya muterade virusvarianterna påverkar också situationen.

- Testtiderna kommer säkert att vara mera upptagna eftersom man testar exponerade genast när de sätts i karantän och en dag innan man kommer ur karantän.

I Raseborg tas coronatest vid sjukhuset i Ekenäs.

“Har du symtom - gå på test!”

Louhimies påminner ändå om hur viktigt det är att låta testa sig vid symtom.

- Vi hoppas att invånarna testar sig bättre än i början av året: Huvudregeln är fortsättningsvis att man testar sig om man har symtom, om man har fått ett meddelande via coronablinkern eller om smittspårarna sänder en på test, räknar Petra Louhimies upp.

Har du symtom, gå in på coronaguiden och gör en symtombedömning. Via guiden kan man boka tid till test, också åt sitt barn om barnet är under 16 år.

De som är symtomfria, inte är i karantän och inte har fått andra direktiv ska däremot inte testa sig för att inte belasta systemet.