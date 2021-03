Varför är just vår statsminister Sanna Marin så omtyckt i världen?

Sanna Marin har varit Finlands statsminister i drygt ett år. Förutom att hon får mycket uppmärksamhet i Finland och att 16 procent vill ha henne som nästa president, så är hon också väldigt populär utomlands.

Statsminister Sanna Marin har under de senaste månaderna varit på BBC:s lista 100 över de mest inflytelserika personerna i världen, på Forbes lista över de 100 mest inflytelserika kvinnorna i världen och nu senast på Times lista med 100 nästa ledare i världen.

Hon har till och med en fanclub på Facebook som är skapad av en man från Indien.

Hon sägs vara framtidens ledare och superkändis, men vad har hon egentligen gjort för att bli så känd och hyllad? Har hennes kändisskap alls någon betydelse för Finland och världen, egentligen?

Inte bara att hon är ung och kvinna

Det som först uppmärksammades när Sanna Marin blev statsminister var hennes ålder och hennes kön. Men det är inte bara de här yttre egenskaperna som nu gör att folk tycker om henne, säger Marina Lindell som är forskare vid institutet för samhällsforskning vid Åbo akademi.

- Jag tror också att det beror på henne som person. Hon har stark utstrålning, är jätteduktig på att kommunicera. Hon är klar, tydlig, rakt på sak, en varm person, men inte för känslosam, balanserad och fokuserad. Många unga ser henne som en förebild, säger Lindell.

Både Marina Lindell och Kim Strandberg, professor i statskunskap och politisk kommunikation, säger att det inte är coronapandemin som gjort Marin känd, även om det förstås har bidragit till att folk har lagt märke till Finland.

- Hennes position är viktigare än coronapandemin. Att finland har skött corona bra har ju gett Finland uppmärksamhet. Men det skulle nog ha varit en stor grej med Sanna Marin fast det inte skulle ha varit pandemi, säger Kim Strandberg.

Det att hon är ung och kvinna på den högsta maktpositionen i Finland, visar på något nytt.

- Det som gör henne särskilt uppmärksammad är att hon bryter det gamla mönstret. Det är nytt och en revolution på något sätt. Politiken är inte bara för gamla gubbar, säger Strandberg.

Kim Strandberg tror att Marin skulle vara känd även om vi inte skulle behövt hantera coronapandemin. Men den inhemska politiken har inte lika stor genomslagskraft utomlands, Statsvetare Kim Strandberg vid Åbo Akademi i Vasa. Bild: Yle/Johanna Ventus

Vad betyder det att hon är inflytelserik?

Trots att Sanna Marin har en högt uppsatt politisk position är inflytandet som hon har också indirekt och symboliskt. Att hon räknas som en av de mest inflytelserika i världen leder inte till ett direkt inflytande.

- Ser andra oss som ett modernt, framgångsrikt land får vi kanske mer inflytande än om vi skulle ha haft en helt annan ledning. Som politiker har hon en annan plattform än andra kända personer att lyfta vissa frågor. Det kommer nya kändisar och nya unga politiker hela tiden. Sanna Marin blev känd för att hon är ung och kvinna men hon kanske fortsätter vara känd för någonting annat, säger Lindell.

Marin har mycket inflytande i Finland, men i världen verkar det som att människor mer fokuserar på det att hon är en ung kvinna som är en bra ledare.

Marina Lindell säger att en av Marins styrkor är att hon kommunicerar tydligt och rakt och samtidigt inte är för känslosam. Forskaren Marina Lindell Bild: Yle / Jonas Mastosalo

Sanna Marin har 400 000 följare på Instagram och också människor som inte alls är intresserade av politik lägger märke till henne.

En av hennes följare på Instagram, Archena, skriver så här till X3M:

“Jag gillar Sanna Marin även om jag inte känner henne personligen för den bilden hon visar. En bild av en ung, utbildad och som har makt. En välbehövd bild för kvinnor, speciellt när jag bor i USA (en värld full av Kardashians och instagrammodeller). Jag vill se mer kvinnor i politiken överlag.”

En annan av Marins följare, Jesse, tycker att Marin står för mycket nytt och sådant som man inte tidigare sett i den finländska politiken.

Han skriver så här:

“Med Marin känns det som att politiken har uppdaterats till 2000-talet. Hon är jättebra i debatter och jag tycker att hon leder finland väldigt bra genom krisen. Jag följer vanligtvis inte politiker på Instagram för att de bara marknadsför sig själv, men jag är intresserad av vad Sanna Marin gör och hur hon kommunicerar på de moderna sociala medieplattformarna.”

Även om 91 procent av @ylex3mnyheters följare på Instagram tycker att Sanna Marin representerar Finland på ett bra sätt finns det de som inte håller med.

Tycker hon är överskattad bara för att hon är kvinna. Och så talar hon till folket som till barn. ― @Ylex3mnyheters följare på Instagram.

Kvinnor kan bli vad som helst

Tidigare har kändisarna andra förknippar med Finland oftast varit män. Vi har till exempel Alvar Aalto, Jean Sibelius, bandet Lordi, Nightwish, alla ishockeyspelare och andra sportstjärnor.

Dessutom är det kanske personer som är intresserade av musik som baserar sin bild av Finland på Nightwish, medan Marin kopplas till andra saker än att bara representera politiken.

Att Sanna Marin har blivit så känd och fått så mycket uppmärksamhet visar också till flickor och unga kvinnor att de kan bli vad som helst.

- Det har ju varit väldigt mansdominerat. Nu visar det här också åt kvinnor att "the sky is the limit", säger Kim Strandberg.

Paavo Virkkunen som är direktör för Business Finland och Kim Strandberg jämför Marin med Greta Thunberg.

Både Marin och Thunberg representerar den nya generationen. Precis som Thunberg har också Marin makt och inflytande på ett annat sätt än politiskt via lagar.

Paavo Virkkunen tror att Sanna Marin bidrar till den positiva bilden av Finland, men att hon inte påverkar vårt lands image så mycket. Paavo Virkkunen, Business Finlandin Visit Finland -yksikön johtaja. Bild: Sasha Silvala / YLE

Vad leder Sanna Marins kändisskap för Finland?

Finland uppmärksammas just nu, speciellt på grund av hanteringen av coronapandemin. Virkkunen säger att Marin inte förändrar Finlands bild utåt, men att den kompletterar bilden som redan finns av Finland.

- Bilden av Finland har formats under årtionden. En persons påverkan på bilden av Finland är marginell. Statsminister Sanna Marin kompletterar den positiva bilden.

I Finland har Marin också fått kritik, bland annat för regeringens coronastrategi, men det är inte något som syns lika tydligt utåt.

Utomlands har Finland hyllats för att ha klarat coronapandemin bra, men i Finland har regeringen också fått ta emot kritik för flera av sina beslut. Sanna Marin på presskonferensen framför podiet i svart klänning och utsläppt hår. Bild: Lehtikuva

Sanna Marins popularitet kan också föra något negativt med sig, bland annat om det leder till att personer utomlands endast baserar sin bild av Finland på vår statsminister.

- Det är ju en förenkling av vårt land, vi drar ju fel slutsats om vi jämför till exempel Sverige med Stefan Löfven. Allt är inte så bra i vårt land som kanske får bilden av oss utåt. Vi har inte löst alla könsskillnader för att vi har en kvinnlig statsminister. Om folk börjar blunda för problem som finns så blir det ju en negativ sak, säger Kim Strandberg.

Experterna tror att Sanna Marin kommer att vara populär också efter att hon inte längre än statsminister.

- Det beror ju på vad hon själv väljer. Inte bara politisk, utan också vilken samhällelig position hon har. Hon har förutsättningar att bli framtidens ledare om hon vill, hon har visat att hon kan. Det är lättare att påverka i framtiden om man har en stark position, säger Marina Lindell.