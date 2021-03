Barkovs passningar hittade rätt tre gånger – Heiskanen gjorde sitt första mål för säsongen

Bild: �Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

Mikko Rantanen hann inte hålla första platsen i den interna blåvita poängligan i NHL särskilt länge. Redan i den följande omgången tog Aleksander Barkov tillbaka ledningen tack vare sina tre passningspoäng i matchen mot Nashville.

Aleksander Barkov spelade fram till Florida Panthers första, fjärde och femte mål och efter 22 matcher visar hans poängsaldo 8+17=25 – ett saldo som ger honom en tolfte plats i hela ligan.

Mikko Rantanen ligger på god andra plats i den finländska poängligan med 10+12=22 på 20 matcher.

Matchens övriga finländare noterades inte för några poäng. Pekka Rinne vaktade Nashvilles mål och stod i vägen för 33 av 38 skott.

Trots att Barkov samlade tre börspoäng var matchens segerarkitekt nummer ett ändå lagkamraten Aaron Ekblad. Kanadensaren med det svenskklingande namnet stod för fantastiska 2+2 poäng och valdes givetvis till matchens bästa spelare – Barkov valdes till näst bästa spelare.

Heiskanens första

Antalet finländare var hela sju stycken i matchen mellan Nashville Predators och Florida Panthers, och också i den andra "finländarmatchen" mellan Dallas Stars och Columbus Blue Jackets kunde det eventuellt ha hörts en och annan finsk svordom.

Fem finländare spelade där, och flera kunde det ha varit om exempelvis Roope Hintz hade varit i spelskick. Av dem som spelade lyckades Miro Heiskanen göra sitt första mål för säsongen, och efter 18 matcher är succébacken uppe i 1+9=10 poäng.

Backkollegan Esa Lindell hade redan tidigare i vintras hunnit göra två mål, men mot Columbus noterades han för sin första assist för säsongen. Hans poängsumma visar på 2+1=3 på lika många matcher som Heiskanen.

Joonas Korpisalo vaktade Columbus mål och nappade åt sig en seger när laget vann matchen med 3–2. Korpisalo räddade 22 av 24 skott.

Fin framspelning av Kapanen

Rasmus Ristolainen gjorde ett mål – sitt tredje för säsongen – när bottenlaget Buffalo Sabres förlorade mot New York Islanders med 2–5. Buffalo är sämst i den östra divisionen.

Näst sämst är New Jersey Devils som igen ådrog sig en förlust. Den här gången var New York Rangers bättre med hela 6–1. Sami Vatanen spelade fram till New Jerseys enda mål.

Matchens gigant var Rangers-anfallaren Chris Kreider som gjorde sitt andra hattrick inom loppet av fem matcher, och totalt sitt fjärde hattrick i NHL.

En passningspoäng blev det också för Pittsburgh Penguins anfallare Kasperi Kapanen som snyggt spelade fram till Jared McCanns 3–0-mål mot Philadelphia Flyers.

McCann you believe this goal? pic.twitter.com/RefrcCP8ND — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 5, 2021

Pittsburghs start var minst sagt lysande: vid det här skedet hade man inte ens spelat fyra minuter. Men Philadelphia visade att det i genomsnitt är bättre att leda i slutet än i början.

Mål för mål kämpade sig Philadelphia närmare och med sex och en halv minut kvar kom utjämningen. Drygt två minuter innan slutet gjorde Claude Giroux sitt andra mål för kvällen och Philadelphia gick för första gången upp i ledning, en ledning som man behöll ända till slut.

Även Tampa Bay Lightning lyckades göra en lyckad vändning från underläge. Chicago Blackhawks, med en välspelande Kevin Lankinen mellan stolparna, ledde med 2–0 innan de regerande mästarna fick upp ångan i tredje perioden.

Steven Stamkos utjämnade till 2–2 knappt tre minuter före slutet och i förlängningens sista sekund hittade Alex Killorns skott sin väg i nätmaskorna bakom Lankinen.

NHL, 4.3.2021, resultat:

New Jersey–NY Rangers 1–6

Sami Vatanen NJD: 0+1, -2, 17.23

Janne Kuokkanen NJD: 0+0, 0, 18.16

Carolina–Detroit 5–2

Teuvo Teräväinen CAR: 0+0, 0, 14.30

Sebastian Aho CAR: 0+0, 0, 18.50

Pittsburgh–Philadelphia 3–4

Kasperi Kapanen PIT: 0+1, -1, 16.57

New York Islanders–Buffalo 5–2

Rasmus Ristolainen BUF: 1+0, -3, 18.54

Henri Jokiharju BUF: 0+0, 0, 18.52

Montreal–Winnipeg 3–4 efter förlängning

Artturi Lehkonen MTL: 0+0, -1, 12.53

Jesperi Kotkaniemi MTL: 0+0, -1, 15.31

Joel Armia MTL: 0+0, -2, 16.16

Calgary–Ottawa 7–3

Juuso Välimäki CGY: 0+0, +1, 17.07

Nashville–Florida 4–5

Pekka Rinne NSH: 33/38 räddningar

Mikael Granlund NSH: 0+0, -1, 17.15

Eeli Tolvanen NSH: 0+0, -2, 13.10

Erik Haula NSH: 0+0, 0 , 15.06

Juho Lammikko FLA: 0+0, 0, 7.59

Eetu Luostarinen FLA: 0+0, -2, 13.36

Aleksander Barkov FLA: 0+3, 0, 22.51

Chicago–Tampa Bay 2–3 efter förlängning

Kevin Lankinen CHI: 31/34 räddningar

Dallas–Columbus 2–3

Miro Heiskanen DAL: 1+0, 0, 25.05

Esa Lindell DAL: 0+1, +1, 24.46

Joel Kiviranta DAL: 0+0, -2, 12.45

Joonas Korpisalo CBJ: 22/24 räddningar

Patrik Laine CBJ: 0+0, -1, 16.49

Vancouver–Toronto 3–1

