I knappt fyra kilometer var klungan samlad men sedan sprängde Therese Johaug fältet på damernas tremil. Ingen annan åkare klarade av att följa i norskans tempo och Johaug åkte mot ett ohotat VM-guld. Krista Pärmäkoski gjorde sitt bästa individuella lopp i VM då hon slutade på åttonde plats.

Under det senaste decenniet har damernas masstart varit en guldgruva för Norge. Marit Bjørgen och Therese Johaug har tagit samtliga guld sedan polskan Justyna Kowalczyk vann i Liberec 2009.

Den sviten fick en fortsättning i Oberstdorf då Therese Johaug som väntat var i en klass för sig.

Therese Johaug var överlägsen i masstarten. Johaug jublar efter guldet i skiathlon. Bild: AFP / Lehtikuva

Norskan var aktiv i täten direkt från start, och när hon satte in stöten efter drygt fyra kilometers åkning klarade ingen av att svara. Johaug fick upp en stor lucka som sedan växte till två och en halv minut i mål.

Bakom Johaug var det Frida Karlsson, Ebba Andersson, Heidi Weng, Teresa Stadlober som gjorde upp om silvret och bronset.

Svenskt-norskt fall

Då tio kilometer återstod av loppet föll svenskorna och norskan i en backe medan Stadlober höll sig på benen och fick upp en lucka på drygt 20 sekunder. Karlsson, Andersson och Weng åkte ändå i kapp österrikiskan, och ut på det sista varvet var de en kvartett igen.

Heidi Weng åker i mål före Frida Karlsson och Ebba Andersson. Heidi Weng åker i mål före Frida Karlsson och Ebba Andersson. Bild: Lehtikuva / Emmi Korhonen

De fyra höll sedan i hop fram till stadion där Weng avgjorde silverkampen i det sista motlutet. Karlsson avslutade starkt men räckte inte till mot norskan och fick nöja sig med bronset.

Damerna i kollisionen klarade sig inte helskinnade. Enligt NRK lämnade trean Frida Karlsson skidstadion i ambulans.

– Frida tog sig i mål trots svåra smärtor. Vid målgång hade hon rejäl svullnad och nedsatt rörlighet. Just nu är vi på väg till sjukhuset för röntgen. Vi återkommer när vi vet mer, rapporterar Sveriges läkare Anders Englund.

Jag har fått lite skrubbsår

Även silvermedaljören Heidi Weng tog stryk.

– Jag har fått lite skrubbsår. Det är synd om Ebba då jag och Frida körde över henne, sa Weng till NRK.

Ebba Andersson slutade fyra och blev därmed utan medalj.

– Weng var stark och på upploppet kom Frida med betydligt högre fart och jag hade inte mycket att sätta emot. Jag är ganska besviken, sa Andersson till SVT om medaljstriden.

Andersson kommenterade även fallet.

– Det tog tvärstopp när skidorna sög fast och jag kunde inte parera, kunde inte göra på något annat sätt.

Utmattad Pärmäkoski

Krista Pärmäkoski var framme i silvergruppen under en kort stund, men klarade inte av att följa i samma tempo. Pärmäkoski åkte sedan bakom kvartetten och gjorde sitt bästa individuella lopp i mästerskapet då hon var åttonde dam i mål.

– Det känns alltid lika obehagligt efter 30 kilometer med energi- och vätskebrist. Tremilen är aldrig en njutning, sa en darrande Pärmäkoski i tv-intervjun.

– Jag gav allt i spåret. En tuff bana. Det var varierande förhållanden. Man fick vara fokuserad för att hållas på benen. Jag var tidvis med i striden om medalj men räckte helt enkelt inte till.

Texten uppdateras...

Resultat, damer 30 km:

1. Therese Johaug NOR 1.24.56,3

2. Heidi Weng NOR +2.34,2

3. Frida Karlsson SWE +2.34,8

4. Ebba Andersson SWE +2.36,3

5. Teresa Stadlober AUT +2.46,6

6. Anne Kjersti Kalvå NOR +3.30,2

8. Krista Pärmäkoski FIN +3.41,7

13. Johanna Matintalo FIN +4.42,0

16. Laura Mononen FIN +4.48,4

29. Vilma Nissinen FIN +8.17,2