Veckoslutsläsning: Är Coronablinkern till nytta i smittspårningen? Och fyra andra lästips för lördagen

God lördagskväll! Här har du lite helgläsning.

Från och med nu uppmanas alla som får meddelande om möjlig exponering i appen Coronablinkern att låta sig testas.

Yle frågade sex sjukvårdsdistrikt hur Coronablinkern har inverkat på smittspårningen. Alla svarade att nyttan har varit liten. Samtidigt kan den ändå ha varit till stor nytta på individnivå.

Den nya norska serien "Kvinnor och cava", nylanseringen av "Sex and the City" och färska Golden Globe-vinnaren "Nomadland" visar att det våras för fiktiva kvinnor som är över femtio. Silja Sahlgren-Fodstad reflekterar över varför medelålderskvinnan behöver synas.