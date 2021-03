Grankulla frivilliga brandkår är alltid redo – men det ska du också vara

Det är en iskall men solig vinterdag då Närbild besöker depån i Grankulla. Uniformerna hänger på sina knaggar, bilarna står redo i garaget för att rycka ut vid behov. Hela tiden är manskapet i beredskap.

– Vi är en sån brandstation som dejourerar hemifrån och det kommer larm till piparen och sms. Det betyder att vi kommer in genom dörren där och klär på oss vår egen utrustning och far iväg, berättar kårchef Jens Tegengren.

Kåren har ett avtal som säger att de två bilarna ska vara på väg med manskap ombord efter att åtta respektive tolv minuter har gått från larmet.

– Rent teoretiskt rycker vi ut på allt som behövs, men 80 procent av våra utryckningar är bränder, men visst finns det en hel del djur som måste räddas också, säger Tegengren.

Bilarna ska vara ute på åtta respektive tolv minuter. Kårchef Jens Tegengren brevid brandbil Bild: Mathias Gustafsson / YLE

Ibland händer det att den ordinarie kåren sitter fast med ett uppdrag som tar längre än en timme och då kommer manskapet i Grankulla in för säkerhets skull.

– Då sätter vi oss färdiga i bilen ifall det kommer ett annat uppdrag medan den ordinarie kåren håller på på annat håll. Vi inställer oss då på en minuts beredskap. På så sätt finns hela tiden en resurs som med det samma kan komma till undsättning vid behov, berättar Jens Tegengren.

Uniformerna väntar på nästa utryckning. Brandmansuniformer på knaggar Bild: Mathias Gustafsson / YLE

I en annan del av depån finns ett rum som också har en massa uniformer, men de här uniformerna är lite mindre till storleken.

– Vi har väldigt aktiva ungdomar här i vår kår. Just innan coronan kom och vi tvingades pausa ungdomsverksamheten var vår yngre avdelning så smockfull att vi måste ha folk i kö, förklarar Tegengren.

Själv kom Tegengren med i den frivilliga verksamheten i ung ålder.

– Jag var tio år gammal när jag började. Mitt utgångsläge var att jag tyckte om brandbilar. Brandbilar var super och när jag fick veta att jag får vara med och leka med dem, så vips, var jag här!

Det var brandbilarna som lockade till verksamheten. Släckningsbil, Grankulla FBK Bild: Mathias Gustafsson / YLE

Internationell verksamhet

De frivilliga brandkårerna har inte bara samarbete med de andra kårerna i Finland. Kontakterna sträcker sig också över till andra länder.

– Vi har mycket vänner utomlands också, speciellt Tyskland. Far jag till Rhodos och tar sol och ser en brandstation, knackar jag på dörren och säger: “Hej, frivillig brandman från Finland, får man komma å titta på brandbilar?” Då säger de jo, wow, kom in kom in, har ni sådant här i Finland? Den är helt otrolig gemenskapen!

Installera 112-appen på din telefon!

Men det är inte bara våra män och kvinnor i brandkårerna som ska vara i beredskap. Alla kan förebygga olyckor i sina egna hem.

– Brandvarnare är en sak som alla ska ha i sina hem. Men det finns också annat man kan tänka på. En hemläxa skulle vara att sätta sig ner, titta omkring i sitt hus och fundera på hur och vad man skulle göra om det börjar brinna.. Med det kommer man långt. Vissa tips finns på nätet, bland annat hur och var man ska placera brandvarnare, säger Jens Tegengren.

112-appen är mycket nyttig. Släckningsbil, Grankulla FBK Bild: Mathias Gustafsson / YLE

Det finns också vissa enkla, digitala verktyg var och en kan ta till sig.

– Installera 112-appen på din telefon! Det är bara att ladda ner, öppna den och registrera sig med sitt eget telefonnummer. Om jag trycker på 112 så ringer den 112 och skickar samtidigt GPS i samband med samtalet. å ser dom med samma att därifrån kommer samtalet, förklarar Jens Tegengren.

– Det är ganska bra för att sen när man trycker på enter så förmedlas också informationen till räddningsbilarnas navigatorer, fortsätter han.