Stor dramatik på herrarnas femmil: Johannes Høsflot Klæbo var först i mål men diskades – åkte ihop med Aleksandr Bolsjunov på målrakan och ryssen bröt sin stav

Sprintspecialisten Johannes Høsflot Klæbo åkte först i mål i skid-VM:s sista tävling – herrarnas femmil. Klæbo och ryssen Aleksandr Bolsjnov åkte ihop på upploppet och ryssen bröt sin stav. Juryn kollade länge på incidenten och valde att diskvalificera Klæbo. Norge har lämnat in en motprotest.

Skid-VM i Oberstdorf avslutades med herrarnas femmil. Under den första halvan var fältet samlat, även om olika åkare tidvis försökte dra upp tempot och göra den stora klungan glesare.

Mot slutet var åtta åkare med i segerstriden. Med tre kilometer kvar kroknade Iivo Niskanen, britten Andrew Musgrave och svensken Jens Burman och tvingades släppa.

Strax före slutet fick även norrmännen Simen Hegstad Krüger och Hans Christer Holund släppa då Aleksandr Bolsjunov, Emil Iversen och Johannes Høsflot Klæbo tryckte på gasen.

Dramatik på målrakan

Bolsjunov var först på upploppet, men åktes i kapp av Klæbo och skidåkarna kolliderade. Ryssen bröt sin stav, Klæbo åkte mot segern och Bolsjunov blev även passerad av Iversen.

– Jag valde den högra linjen. Den ger mig bäst möjlighet att accelerera, sa Bolsjunov i Yles tv-intervju.

– Efter att jag valt linjen kolliderade jag med Klæbo och min stav bröts. Kontakten med Kläbo var orsaken till att staven bröts.

Efter tävlingen kollade juryn på incidenten och valde att diska Klæbo. Norge lämnade dock in en motprotest som inte bar frukt. Ryssarna har också lämnat in en protest och vill att Bolsjunov ska tilldelas guldet.

Emil Iversen fick till sist ställa sig högst upp på prispallen, Aleksandr Bolsjunov korades till tvåa och Hegstad Krüger till trea.

Jobbig dag för Niskanen

Niskanen fick nöja sig med att åka i mål som sjua och var inte belåten med utrustningen. Det verkade som om serviceteamet, som försätt finländarna med bra skidor i många tävlingar, inte hade sin bästa dag.

– Fästet funkade inte på den andra skidan. Den var helt isig i mitten, sa Niskanen efter målgång i tv-intervjun.

En trött och besviken Iivo Niskanen efter målgång på herrarnas femmil. En trött och besviken Iivo Niskanen efter målgång på herrarnas femmil. Bild: Lehtikuva / Emmi Korhonen

Perttu Hyvärinen var näst bästa finländare, sex och en halv minut efter täten.

– En ganska jobbig dag. Förhållandena i Oberstdorf gav serviceteamet en utmaning. Vi kom inte lätt undan.

– Det här var ett dåligt mästerskap. Vi var i form men fick inga resultat till stånd. Vilken resa. Under femmilen funderade jag på alla möjliga yrken som jag kunde byta till, sa Hyvärinen i tv-intervjun.

Servicechefen: "Skulle ha varit roligt med en fullträff på slutet"

Varje skidåkare hade möjlighet till ett skidbyte och Iivo Niskanen bytte efter 30 kilometer och tappade kontakten med täten. Han åkte ändå snabbt upp det uppstådda försprånget med sina nya skidor.

Iivo Niskanen hack i häl på Aleksandr Bolsjunov. Iivo Niskanen hack i häl på Aleksandr Bolsjunov på herrarnas femmil. Bild: Lehtikuva / Emmi Korhonen

Servicechefen Martin Norrgård fick kommentera skidorna. Under loppet hördes hur en irriterad Niskanen frågade serviceteamet vilka skidor han ska välja.

– Vi funderade länge på vilket par Iivo borde byta till. Direktiven till Iivo under loppet var lite oklara. Vi fattade beslutet att välja ett par med lite bättre fäste, sa Norrgård i tv-intervjun.

– Iivo sa själv att fästet börjar släppa. Det var givet att vi måste byta. Juho Mikkonen hade tagit ett liknande par som funkade bra.

Norrgård tyckte inte att serviceteamet misslyckades.

– Fast det skulle förstås ha varit roligt med en fullträff på slutet.

Resultat efter målgång, herrar 50 km:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 2.10.52,2 (diskvalificerades)

2. Emil Iversen NOR +0,7

3. Aleksandr Bolsjunov RSF +1,4

4. Simen Hegstad Krüger NOR +8,9

5. Hans Christer Holund NOR +9,3

6. Jens Burman SWE +26,3

7. Iivo Niskanen FIN +32,1

8. Andrew Musgrave GBR +44,2

33. Perttu Hyvärinen FIN +6.31,8

37. Lauri Lepistö FIN +8.00,1

44. Juho Mikkonen FIN +10.33,6