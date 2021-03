Tiril Eckhoff startade först i jaktstarten och fick göra sitt eget lopp i täten. Hon var aldrig nära att tappa sin ledning och knep till slut säsongens tionde seger. För Mari Eder blev det en tung dag på vallen.

Tiril Eckhoff blev VM-drottning i Pokljuka då hon tog fyra guld, och tillbaka i världscupen har hon fortsatt att dominera. Under den första helgen i Nove Mesto tog hon två individuella segrar.

I går vann Eckhoff sprinten och i dag var hon ohotad i jaktstarten. Norskan hade till och med råd att bomma två skott i det sista skyttet, och höll ändå resten av fältet på ett betryggande avstånd.

Eckhoff tog sin 23:e världscupseger i karriären och är nu ensam sjua i alla tiders statistik. Närmast före sig har hon Kaisa Mäkäräinen som vann 27 tävlingar. Det återstår fem lopp den här säsongen och Eckhoff kan ännu passera Mäkäräinen.

Tyskan Denise Herrman startade som tionde åkare i jaktstarten men klättrade till tvåa i mål. Det var hennes första pallplacering sedan premiären i Kontiolax.

Marte Olsbu Røiseland var snabbast i spåret i dagens tävling och det gav en tredjeplats. Hon slog svenskan Linn Persson på målrakan.

För Mari Eder och Suvi Minkkinen blev det ingen lyckad jaktstart. Eder bommade hela fem skott och tappade till en 37:e plats i mål. Suvi Minkkinen lyckades inte ta några världscuppoäng då hon var 46:e dam i mål.

Dubbelt Norge

På herrsidan knep bröderna Bø en dubbelseger. Tarjei vann och Johannes var tvåa. Marginalerna var små då de åtta bästa kom i mål inom loppet av 16 sekunder.

Förhandsfavoriten Sturla Holm Lægreid, som kämpar om världscupsegern, såg på slutet ut att vara på väg mot en tredjeplats men passerades av fransmannen Simon Desthieux och slovenen Jakov Fak.

Tero Seppälä missade tre skott och fick nöja sig med en 33:e plats.

Två världscupveckoslut återstår. Nästa vecka tävlas det igen i Nove Mesto och världscupen avslutas om två veckor i svenska Östersund.

Resultat, damer:

1. Tiril Eckhoff NOR 27.28,0 (3)

2. Denise Herrmann GER +24,0 (1)

3. Marte Olsbu Røiseland NOR +29,9 (3)

4. Linn Persson SWE +30,9 (1)

5. Franziska Preuss GER +35,8 (2)

6. Julija Dzjyma UKR +39,8 (2)

----------------

37. Mari Eder FIN +2.58,4 (5)

46. Suvi Minkkinen FIN +3.53,9 (3)

Resultat, herrar:

1. Tarjei Bø NOR 28.17,1 (1)

2. Johannes Thingnes Bø NOR +8,2 (2)

3. Simon Desthieux FRA +11,5 (2)

4. Jakov Fak SLO +12,8 (0)

5. Sturla Holm Lægreid NOR +13,4 (2)

6. Quentin Fillon Maillet FRA +13,5 (2)

----------------

33. Tero Seppälä FIN +2.12,2 (3)