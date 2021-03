29 nya coronafall sedan i fredags - följ med coronaläget i Västnyland

I den här artikeln kan du följa med hur coronaviruset påverkar vardagen i Västnyland. Fler nyheter om viruset från Finland och världen hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Till distriktet hör förutom Västnyland också huvudstadsregionen, Mellannyland och Östnyland.

Här kan du se hur vaccinationerna framskrider i de olika kommunerna i Nyland.

8.3 klockan 12.37: Exponering under hobbyverksamhet i Ingå i tisdags

Ingå kommun rapporterar om gruppexponering i samband med hobbyverksamhet i allaktivitetshallen i på tisdagen 2.3 klockan 17-18.30.

Kommunen fick information om exponeringen i lördags och de har varit i kontakt med dem som deltog i hobbyverksamheten.

Om det fanns utomstående i hallen så ber Ingå kommuns pandemigrupp att de ska vara uppmärksamma på sitt mående och beställa tid till coronatest vid minsta symptom.

8.3 klockan 12.18: 29 nya coronafall i Västnyland

Nya coronafall har registrerats i Raseborg, Lojo, Ingå och Hangö sedan i fredags (5.3). Det visar statistik från Institutet för hälsa och välfärd THL.

Hangö +1 (totalt 18 fall under hela epidemin)

Raseborg +10 (totalt 126 fall under hela epidemin)

Lojo +16 (totalt 281 fall under hela epidemin)

Ingå +2 (totalt 34 fall under epidemin)

Sjundeå 0 (totalt 57 fall under epidemin)