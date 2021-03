Incidensen i Egentliga Finland nu den högsta någonsin för regionen under hela coronaepidemin

Coronasmittan sprider sig kraftigt inom Egentliga Finland. Incidenssiffran är nu 189, den högsta någonsin under den pågående epidemin. För ett år sedan, den 8 mars 2020, konstaterades det första fallet av coronasmitta i Egentliga Finland, skriver Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i ett pressmeddelande.

Under detta första år av coronaepidemin har totalt 6 111 fall av coronasmitta konstaterats i Egentliga Finland.

Incidenssiffran anger hur många människor som fått coronasmitta per 100 000 invånare under de två senaste veckorna. Denna siffra har under den nyaste uppföljningsperioden stigit från 158 till 189. Andelen positiva coronatester har stigit till 5,2 procent av alla tester som tagits under uppföljningsperioden.



– Vi har kört förbi det läge vi hade i julas, säger överläkare Esa Rintala, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Smittfallen bland personer som bor i samma hushåll har fullkomligt exploderat. Nästan hälften av alla som fått smittan vet inte varifrån de fått den.

Unga vuxna i majoritet

För närvarande vårdas 15 personer på sjukhus på grund av coronasmitta.

– Antalet smittade har 2,5-faldigats på bara en vecka, säger Rintala

Merparten av de som insjuknat i Egentliga Finland är personer i åldern 20–29 år. Nästan lika många drabbade är i åldern 30–39 år.

– Den övergripande utvecklingen av hela coronaepidemin beror nu på hur den unga vuxna befolkningen beter sig. Om alla följer de gällande begränsningarna kan epidemin avta till sommaren, säger Rintala.

Eventuellt begränsningar i kollektivtrafiken

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt gör nu en anmälan till Transport- och kommunikationsverket Traficom om utredning av möjligheterna att göra begränsningar i kollektivtrafiken. En liknande anmälan har redan gjorts av Birkaland och Päijänne-Tavastland.

– Ännu strängare begränsningar kan införas i kollektiva trafikmedel i syfte att få smittspridningen under kontroll. Nu bör alla knep tas i bruk, säger chefsöverläkare för sjukvårdsdistriktet Mikko Pietilä.

I Egentliga Finland har man med säkerhet konstaterat 64 fall av smitta som förorsakats av modifierat coronavirus. De flesta av dessa fall, eller 61 fall, är av den så kallade brittiska varianten, medan tre av fallen är av den sydafrikanska varianten. Det faktiska antalet smittfall på grund av virusvarianter kan dock vara flerfaldigt.

Coronakoordinationsgruppen för Egentliga Finland sammanträder regelbundet för att bedöma coronaepidemiläget inom landskapet och för att diskutera medlen att stävja epidemin. Senast sammanträdde koordinationsgruppen tisdagen den 9 mars. Gruppen gjorde inga ändringar i de gällande rekommendationerna.