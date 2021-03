Stallet får hyra Gnägget i Ekenäs - lovar öppet året om plus temakvällar med poesi och ståuppkomik

Det under bildande varande bolaget Stallet AB får hyra gamla Gnägget under de kommande åren. Bakom bolaget finns Nicolai Sumelius, som tidigare önskade hyra fastigheten via sitt Åbobaserade bolag Tasting Room.

- Det här var helt klart det mest mångsidiga anbudet och kommer att erbjuda verksamhet året om, konstaterar tekniska nämndens ordförande Werner Orre (SFP) i Raseborg.

Enligt Orre utlovas enligt den presenterade verksamhetsplanen konst och musik, temakvällar med poesi och ståuppkomik. Dessutom kommer uthyrning av redskap för vattenaktiviteter, som SUP-brädor, brädor för ståpaddling, att erbjudas sommartid.

- Kombinationen av att stället är öppet året om och dessutom erbjuder den här kulturbiten kändes som någonting nytt, säger Orre.

Caféverksamhet med lunchservering året om ingår även i planerna som presenterades av det under bildande varande bolaget.

Erbjöd högsta hyran

Enligt Werner Orre erbjöd Stallet AB den klart högsta hyran på 2 200 euro i månaden. Därtill kommer kostnader för vatten och el.

Minimikravet på hyra var 1 777 euro månaden plus vatten och elkostnaderna.

Den andra intressenten Ribs@Gnägget erbjöd en hyra på 2 000 euro i månaden och var inte villiga att betala hyra under den tiden reparationer görs i fastigheten.

Hyresavtalet inleds den 12 april och omfattar tre år med en option på ytterligare två år.



Rubriken kompletterades 9.3.2021 vid 23-tiden med att Gnägget finns i Ekenäs samt med information om café och kulturprogram.