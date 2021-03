Abiturienter är rädda för att insjukna inför studentproven - de flesta håller sig i frivillig karantän

Studentskrivningarna är ofta ett stort stressmoment för abiturienter, men i år är det ännu mer som står på spel. Många är rädda för att få förkylningssymptom eller att exponeras för Covid-19 inför studentskrivningarna.

Tisdagen den 16 mars inleds studentskrivningarna med provet i modersmål. För abiturienternas del innebär det att de har mindre än en vecka tid kvar att plugga innan de ska skriva studentprovet.

Ellen Westberg, abiturient vid Katedralskolan i Åbo påpekar att det på sätt och vis känns skönt att studentproven drar igång.

- Jag är faktiskt mer lättad än stressad över att studentproven närmar sig. Det är skönt att veta att det snart är över, för det har varit ett så stort stressmoment redan länge, berättar Westberg.

Arne Linna är också abiturient vid Katedralskolan i Åbo. Han har inte känt sig lika stressad, eftersom det ännu är två veckor kvar tills de prov som känns knepigare anordnas, bland annat provet i matematik.

- Nog är det lite stressigt, men jag har inte hunnit grubbla på det så mycket utan det kommer säkert kännas mera som att allting bara plötsligt drar igång, säger Linna.

Arne Linna säger att coronapandemin har påverkat hela året som abiturient avsevärt. Bland annat kändes det väldigt synd att bänkskuddardagen inhiberades. Arne Linna iklädd en ljusblå skjorta. Bild: okänd

Många är rädda för att insjukna före studentskrivningarna

Det som stressar både Linna och Westberg mest är rädslan över att exponeras för coronaviruset eller att insjukna före studentproven, eftersom det skulle påverka deras möjligheter att delta i vårens studentskrivningar.

Inför studentskrivningarna rekommenderar Studentexamensnämnden därför examinanderna att hålla sig i frivillig karantän 14 dygn innan studentproven inleds. På så sätt kan man minimera riskerna för att exponeras eller smittas av coronaviruset.

Många har valt att följa Studentexamensnämndens råd, också Linna och Westberg.

Westberg har däremot valt att hålla sig i karantän ända sedan läslovet började och har redan suttit i karantän i tre veckor.

- Jag är nog jättenervös för att bli sjuk eller att exponeras för coronaviruset inför studentskrivningarna, och därför började jag min karantän så tidigt - för att minimera risken, säger Westberg.

Särskilt nervös är Westberg över att inte kunna delta i studentprovet i modersmål eftersom det är det sista av de fyra obligatoriska ämnen som Westberg måste ha godkänt i för att bli student.

Ellen Westberg har redan hållit sig i frivillig karantän i tre veckor. Selfie på Ellen Westberg inomhus. Bild: Ellen Westberg

"Jag kan inte begripa hur Studentexamensnämnden inte har gjort det möjligt att göra om något prov i och med den rådande situationen"

För abiturienter som insjuknar innan studentskrivningarna innebär det att de måste skjuta upp deltagandet i studentproven till hösten - och kan därmed inte bli studenter i vår.

Enligt Westberg är det otroligt att Studentexamensnämnden inte förberett sig bättre för coronaläget. Pandemin var aktuell redan förra våren, då borde Studentexamensnämnden ha märkt hur en eventuell frånvaro från studentproven ställer till det för oss ungdomar, förklarar hon.

- Jag kan inte begripa hur de inte har gjort det möjligt för oss att göra om något prov ifall vi skulle missa ett prov i och med den rådande situationen. Jag vet att det har varit ett av de största frustrationsmomenten för abiturienterna. Vi har på sätt och vis lämnats ensamma i hela situationen.

Westberg berättar om en bekant som var tvungen att stå över höstens skrivningar i och med att personens mamma insjuknade i covid-19 en vecka innan höstens studentprov skulle inledas.

- Nu måste personen skriva alla sju ämnen på våren istället. Så de här omständigheterna påverkar nog oss abiturienter mycket.

Framtidsplaner rubbas ifall abiturienterna måste skjuta upp sina studentskrivningar till hösten

Både Arne Linna och Ellen Westberg påpekar att det skulle påverka deras planer efter gymnasiet avsevärt.

Linna kommer att påbörja sin militärtjänstgöring på sommaren. Ifall han inte skulle kunna skriva studenten i vår skulle det leda till problem inför hösten.

Många abiturienters framtidsplaner kan rubbas avsevärt ifall de inte kan delta i vårens studentskrivningar. Kulosaaren yhteiskoulun abit tekivät preliminäärikoetta 19. helmikuuta. Bild: Silja Viitala / Yle

- Det skulle nog påverka mig ganska rejält i och med att jag rycker in i militären i sommar. Då är det frågan om hur mycket jag skulle hinna läsa på studentprovet i och med att jag är mitt uppe i militärtjänstgöringen, säger Linna.

Han påpekar också att det kan vara svårare att skriva studentproven på hösten då det då redan skulle gå så lång tid mellan höstens studentprov och hans skoltid.

Möjligheten att ansöka om studieplats kan skjutas upp ett år

Ellen Westberg har planerat att ta ett mellanår efter gymnasiet, men även hennes planer skulle rubbas ordentligt ifall hon inte skulle få chansen att bli student i vår.

- Jag har ändå sökt in till några utbildningar fast jag har planerat in ett mellanår. Jag sökte bland annat in till teaterhögskolan eftersom man bara kan ansöka dit vart tredje år, och därmed passade det så bra att söka just i år.

I värsta fall kan ett insjuknande leda till att abiturienterna inte blir studenter i vår. En studenthatt ovanpå vitsippor. Bild: Anniina Nirhamo/Yle

Hon påpekar att det trots allt är väldigt få som blir antagna till teaterhögskolan, men ifall hon inte blir student i vår skulle hon inte kunna ta emot studieplatsen även om hon skulle bli antagen.

Westberg planerar också att söka in till medicinska fakulteten. Ifall hon inte går ut gymnasiet i vår går hon miste om ett helt år av ansökningsmöjligheter.

- Samma sak gäller här, ifall jag inte blir student kan jag inte söka in och det är väldigt svårt att bli antagen till utbildningsprogrammet i medicin. Så jag vill ha möjligheten att försöka skriva inträdesprovet och se hurudant det är. Då blir det tydligare hur stora mina chanser är att bli antagen.