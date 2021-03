Coronaviruset i Österbotten – 10.3

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Frivillig karantän för abiturienter

Abiturienter och deras familjer uppmanas av Österbottens coronasamordningsgrupp att hålla sig i frivillig karantän inför vårens studentskrivningar. Studentskrivningarna hålls den 16 mars till 7 april.

- Det bästa sättet att trygga sina möjligheter att få delta i studentskrivningarna är att undvika sociala kontakter och hålla sig i frivillig karantän, skriver coronasamordningsgruppen i ett pressmeddelande.



Om en abiturient satts i karantän av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar får hen inte delta i studentskrivningarna.

Coronasamordningsgruppen meddelar ändå att man i Österbotten har vidtagit specialåtgärder för att kunna erbjuda symtomfria abiturienter i karantän möjlighet att delta i studentprovet.

- För att få delta måste abiturienten testa sig en dag före provet och få ett negativt svar på ett snabbtest. Då får abiturienten delta i provet i ett separat utrymme, skriver coronasamordningsgruppen i pressmeddelandet.

Tre nya fall i Österbotten

På onsdagen meddelade Vasa sjukvårdsdistrikt om tre nya fall av coronasmitta.

Det betyder att incidenstalet fortsätter att sjunka och nu är 73 smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Gårdagens siffra var 85. Distriktet befinner sig i epidemins spridningsfas.

Totalt har 2187 personer testat positivt för coronaviruset. Under tisdagen testade sig 379 personer.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

Fem nya fall i Södra Österbotten

Under måndag och tisdag, 8 och 9 mars, påträffades fem nya fall av coronasmitta inom Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Under de senaste två veckorna har 55 nya fall påträffats och incidenstalet för distriktet är nu 28,5 smittade per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Sjukvårdsdistriktet meddelar att några patienter vårdas för covid-19 på centralsjukhuset i Seinäjoki.

Totalt har 661 personer testat positivt för coronaviruset. Under tisdagen togs 614 tester.