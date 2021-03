Oljeuppvärmningen ska bort från kommunala byggnader innan 2024 – är det möjligt?

Användningen av olja och andra fossila bränslen ska bort inom uppvärmningen men vilka är alternativen?

Henrik Saxén, professor i värme- och strömningsteknik vid Åbo Akademi berättade att det enklaste är att ersätta oljan med värmepumpar.

De kommuner och städer jag kontaktade talade däremot nästan enbart om fjärrvärmelösningar och geotermisk värme, såsom jord- och bergsvärme.

Problemet med fjärrvärme är att det har stordriftsfördelar. Fjärrvärme är inte en lösning för små byskolor i periferin poängterade flera av de ansvariga i kommunerna.

Alternativet skulle kunna vara geotermisk värme, men i en del kommuner befinner sig byggnaderna dessutom i ett grundvattenområde, så då går all borrning bort.

I Korsholm blev en luft-vattenvärmepump lösningen på ett sådant problem i en skola, berättar fastighetschef Ronny Haglund.