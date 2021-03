Regeringen är samlad till aftonskola - statsminister Sanna Marin: "Corona-pandemin kan räcka flera år"

Regeringen är samlad till aftonskola i kväll för att diskutera corona- och vaccinationsläget i landet. I morgon kommer regeringen att behandla eventuella nya restriktioner.

Däremot är det inte klart att beslut fattas, konstaterade statsminister Sanna Marin (SDP) då hon kom till Ständerhuset på eftermiddagen.

Marin varnade för att coronaepidemin kan bli långvarig.

- Jag är oroad för vad som händer till hösten och nästa vår, sa Sanna Marin. Det här maratonloppet kanske inte är över till hösten, utan det kan räcka flera år.

Begränsningar i rörelsefriheten har beretts som ett ämbetsärende, men regeringen uppges inte ha fattat beslut om nya begränsningar.