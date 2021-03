Johannes Høsflot Klæbo har inte tittat på omtalade reprisbilderna – nu talar han om känslostormen efter femmilen: ”Fokus på vad jag kunde ödelägga”

Kähkönens Minnesota besegrade Vegas med 4–3.

Blygsam återväxt av finländska världsmålvakter i ishockey har titt som tätt varit på tapeten. Just nu levererar blåvita burväktare ändå på bred front i NHL. Kaapo Kähkönen är kanske hetast just nu, rookien såg till att Minnesota slog Vegas och Kähkönen vann sin åttonde raka match. I Arizona fick Antti Raanta spela i skadade Darcy Kuempers frånvaro och gjorde det bra. Finländaren räddade 43 skott under ordinarie matchtid och såg till att matchen gick till förlängning.